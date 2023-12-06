新壽現增案分次發行 黃天牧盼兌現承諾強化財務結構
新光金旗下新壽近日公告新台幣70億元私募增資案將改為1年內分次發行，遭外界聯想新光金現增是否有變數，金管會主委黃天牧今天表示，金管會的立場是希望新壽新的經營團隊能實現原有董事會增資承諾，強化財務結構。
新光金日前代子公司新壽發布重訊指出私募增資70億元額度將改為在1年內分次發行，事後卻有媒體報導指出新光金現增今年底會跳票、無法兌現對金管會承諾，新壽目前正面臨2026年接軌IFRS17號公報及ICS清償協定，為改善體質面臨增資迫在眉睫。
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