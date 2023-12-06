惠譽信評：台灣票券金融公司的獲利能力 隨著市場利率達到高峰而回升

惠譽信評預期，六家於台灣受評的票券金融公司其獲利能力將於2024年回升，因為債券投資的利差應透過再投資獲得改善。市場利率自2022年以來大幅上升，使得多數受評票券金融公司的外幣債券投資負利差於2023 年上半年擴大。

受評票券金融公司的評等展望皆為穩定，反映這些公司將保持穩定的風險概況以及與其評等對應且適切的損失吸收緩衝。受評票券公司的獲利能力在2022年呈現下降後，於2023年上半年改善，主要受惠於票券投資收益增加，以及商業本票保證收益率上升，抵消了較低的債券利差收入。

儘管加權風險性資產有所增加，但受益於獲利持穩，以及此前其他綜合損益投資的評價損失部分迴轉， 截至2023年上半年底，受評票券金融公司的平均惠譽核心資本（FCC）比率呈現穩定。惠譽信評預期，在溫和的成長偏好和獲利回升的支撐下，這些公司的FCC比率將在2024年保持穩定。

惠譽預期，台灣穩定的經營環境以及受評票券金融公司對紓困放款的零曝險將使其資產品質維持穩健。儘管受評票券金融公司的資金高度仰賴附買回融資，惠譽預期其仍將維持穩定的資金來源與流動性。這是因為其持有高信用品質的固定收益投資與穩健的系統流動性有助部分抵減相關風險。

商品推薦