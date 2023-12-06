黃天牧：台版ICS差異化獎勵機制明年六月出爐 三類型業者會獲獎勵

金管會主委黃天牧今日赴立院財委會進行專案報告，他表示，已和公會進行台版的ICS（保險資本標準）機制在獎勵措施上的「差異化」機制協商，預計明年六月完成，正在和公會協商，擬以此來鼓勵業者在接軌的15年裡強化自身資本適足率。

對此，保險局長施瓊華進而說明，對於差異化機制，主要會從三面向來進行，將研議讓繼續增資，或其他強化資本措施的業者，或是進行商品結構轉型，例如推更多CSM（合約服務邊境）商品的，都可獲得差異化制度的獎勵措施。

但倘若保險業者在15年後的ICS仍不合規定，施瓊華也表示，將依照保險法來處置，亦即該接管的也會接管。

對於立委郭國文提問，公共建設的投資，2022年是442億元，政策性公建風險係數維持在1.28%，是否有可能透過獎勵因素讓整個資金流到公建？黃天牧則表示，會再和公會討論。

黃天牧也對於新台幣匯率升值，對於壽險營運風險的問題回應，不只在於避險成本及比重而已，另外還有實體的問題，主要在於國內沒有夠深夠廣的市場，使業者必須投資美國，他認為，只要商品結構改成用死差及費差，而非過多依賴利差，這個問題就會降低。

黃天牧表示，台灣就是因為民國90年以前賣了很多高利率保單，而且是終身的，因此在接軌ICS新制的問題也特別大，金管會才在11月23日宣布台版ICS，透過在地及過渡化措施，透過差別化的接軌模式來接軌國際新制。

他也表示，未來也將透過保險法及投信顧法的修法，讓保險業者參與公共建設、REITs（不動產投資信託）都有更多的空間，以讓保險公司在國內有更多投資標的，不致過度依賴海外投資。

他也特別指出，即使保險公司投資國內不動產，但也不會投資住宅，而是會以商辦為投資標的，以獲得穩定現金流量固定收益為目標，此外也包括綠能或其他的六大核心戰略產業，另外，若有的投資才會進行。

在答覆立委曾銘宗提問時，黃天牧回應，升息有利於保單價值準備金，對保險業是有利的，也會降低接軌上的難度，但另一方面，保險業仍需要時間建置系統。

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