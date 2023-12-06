聽新聞
test
0:00 / 0:00
穆迪調降大陸展望 金管會清查銀行及保險對大陸政府發行債票券曝險
對於穆迪調降大陸展望的影響，金管會主委黃天牧今日在財政委員會備詢前受訪時表示，金管會已清查銀行及保險對大陸政府發行債票券曝險，合計236億元，其中銀行135億元，保險101億元，部位很小，風險在可控範圍。
近來台股震盪，美股下跌，黃天牧則再度以1月11日新春記者會對台股的評論「展現韌性、穩健前行」來回應；另對於新壽表示增資分三次進行，黃天牧則重申金管會要求，希望新經營團隊能實現董事會為新壽增資、強化財務結構的承諾。
至於街口投信創辦人胡亦嘉回任街口投信董事，黃天牧則表示，證期局已有對外表達金管會的立場，倘若有適法問題，金管會將進行處理。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 「存款All in」買房值不值？ 網嘆：再猶豫連機會都沒有
▪ 台灣人超愛買房？10年來房貸金額大增4兆元
▪ 多國房市連環爆台灣卻很穩 銀行老總認為台灣做對兩件事
▪ 交易量增房價將漲？李同榮：五大理由空頭才要開始
▪ 月租近21萬、1坪破4千 東區酒店式公寓租金創高價
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言