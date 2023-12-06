穆迪調降大陸展望 金管會清查銀行及保險對大陸政府發行債票券曝險

對於穆迪調降大陸展望的影響，金管會主委黃天牧今日在財政委員會備詢前受訪時表示，金管會已清查銀行及保險對大陸政府發行債票券曝險，合計236億元，其中銀行135億元，保險101億元，部位很小，風險在可控範圍。

近來台股震盪，美股下跌，黃天牧則再度以1月11日新春記者會對台股的評論「展現韌性、穩健前行」來回應；另對於新壽表示增資分三次進行，黃天牧則重申金管會要求，希望新經營團隊能實現董事會為新壽增資、強化財務結構的承諾。

至於街口投信創辦人胡亦嘉回任街口投信董事，黃天牧則表示，證期局已有對外表達金管會的立場，倘若有適法問題，金管會將進行處理。

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