穆迪砍陸信評展望 金管會：我金融業持陸債僅236億元
信評機構穆迪（Moody's）5日宣布，將中國主權債信評等展望降至「負向」，顯示全球益發憂慮大陸債務激增；金管會主委黃天牧今天說，目前銀行和保險業對大陸政府發行債票券，暴險共僅236億元，風險很小、影響相對有限。
穆迪聲明表示，該機構將中國大陸的長期債信評等維持在A1，但展望由「穩定」降至「負向」，主要是更多證據顯示，北京當局將需提供更多財政支援，提供給負債累累的地方政府和國營企業，對該國財政、經濟體質，構成廣泛風險。
市場擔心穆迪砍陸展望，下一步續降信評，影響我金融業，黃天牧說，目前銀行業持大陸債票券135億元、保險業則是101億元，合計僅236億元，風險很小。
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