股東照過來 遠東銀獲利衝高明年股利可望較今年倍增

遠東銀行（2845）股利政策明年可能大翻轉，由於今年財務投資未實現評價大幅回升，預估去年因帳面損失提列特別盈餘公積，可有約八成左右、約13億餘元迴轉至可分配盈餘，因此經理部門研擬提案將過去現金股息為主的股利政策，明年調整為股票、現金平衡各半，若董事會支持通過，估計明年每股股利將可較今年倍增，現金股息也不會比今年減少。

遠銀去年每股稅後純益（EPS）1元，今年股東會通過去年盈餘分派為每股配發現金股息0.41元，配發率下滑主因與各家金融股一樣，因為投資股債評價損失衝擊淨值項下其他權益產生減損約17.05億元，這部分須先提列特別盈餘公積，因而壓縮可分配盈餘導致股利減少。不過，今年至第3季季報其他權益減損已經縮小到6.65億元，遠東銀預估全年的其他權益可能仍有減損，但相較去年底財報，將可回升約有八成上下，換算可迴轉至可分配盈餘的金額約當13億餘元。

再加上遠東銀今年全年獲利可望創歷史新高，至10月累計自結稅後純益已達37.41億元，逼近2015年全年的39.14億元紀錄，累計EPS為0.92元，因此以過去遠東銀股利配發比率多在六至七成水準，加上可迴轉分配的金額，估計遠東銀明年配發股利，有機會較今年倍增，來到0.8元以上。

遠東銀行總經理周添財指出，過去遠東銀行股利配發大致以現金股息占三分之二、股票股利佔三分之一的2：1左右水準為主，但是在今年獲利成長良好，以及因去年投資評價損失導致提列17億餘元特別盈餘公積，今年前三季已經回沖11億元，預估全年可望回來約八成，可以挹注明年的盈餘分派、股利配發，因此內部研擬加發股票股利盈餘轉增資強化股本，若董事會支持則明年股利有可能採取現金股息、股票股利1比1的平衡股利政策。

周添財強調，有關股利還必須明年財報出爐後董事會討論通過，並經股東會決議才定案，因此目前尚未確定，但可以肯定的是，明年股利一定比今年好。

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