股東照過來 遠東銀獲利衝高明年股利可望較今年倍增

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

遠東銀行（2845）股利政策明年可能大翻轉，由於今年財務投資未實現評價大幅回升，預估去年因帳面損失提列特別盈餘公積，可有約八成左右、約13億餘元迴轉至可分配盈餘，因此經理部門研擬提案將過去現金股息為主的股利政策，明年調整為股票、現金平衡各半，若董事會支持通過，估計明年每股股利將可較今年倍增，現金股息也不會比今年減少。

遠銀去年每股稅後純益（EPS）1元，今年股東會通過去年盈餘分派為每股配發現金股息0.41元，配發率下滑主因與各家金融股一樣，因為投資股債評價損失衝擊淨值項下其他權益產生減損約17.05億元，這部分須先提列特別盈餘公積，因而壓縮可分配盈餘導致股利減少。不過，今年至第3季季報其他權益減損已經縮小到6.65億元，遠東銀預估全年的其他權益可能仍有減損，但相較去年底財報，將可回升約有八成上下，換算可迴轉至可分配盈餘的金額約當13億餘元。

再加上遠東銀今年全年獲利可望創歷史新高，至10月累計自結稅後純益已達37.41億元，逼近2015年全年的39.14億元紀錄，累計EPS為0.92元，因此以過去遠東銀股利配發比率多在六至七成水準，加上可迴轉分配的金額，估計遠東銀明年配發股利，有機會較今年倍增，來到0.8元以上。

遠東銀行總經理周添財指出，過去遠東銀行股利配發大致以現金股息占三分之二、股票股利佔三分之一的2：1左右水準為主，但是在今年獲利成長良好，以及因去年投資評價損失導致提列17億餘元特別盈餘公積，今年前三季已經回沖11億元，預估全年可望回來約八成，可以挹注明年的盈餘分派、股利配發，因此內部研擬加發股票股利盈餘轉增資強化股本，若董事會支持則明年股利有可能採取現金股息、股票股利1比1的平衡股利政策。

周添財強調，有關股利還必須明年財報出爐後董事會討論通過，並經股東會決議才定案，因此目前尚未確定，但可以肯定的是，明年股利一定比今年好。

股利 遠東銀行 股息

延伸閱讀

確保溫室氣體查驗品質 環境部辦查驗人員在職訓練

八檔千億規模ETF…股債剛好各半！ 她：月配型2檔00772B和00929

台泥（1101）半夜發重訊「散戶現買現套」 網憂利多出盡：要跑趁現在

不止逾60歲長者 新發糖尿病患體重減輕「癌王」發病風險倍增

相關新聞

新青安發威 10月國銀不動產放款餘額創一年半新高

新青安再發威！金管會最新統計顯示，10月全體銀行的不動產放款增加1094億，單月增額創下111年4月（當時增額1171億...

國銀前十月對中小企業放款增逾3500億元 全年達標可期

據金管會統計，2023年10月底國銀對中小企業放款餘額9兆6,336億元，較上月增加519億元，累計前十月增加3,502...

投資人注意！44家券商和四大看盤軟體App合作下單 踩金管會紅線

常在三竹股市、全球XQ、Cmoney等看盤軟體APP上，直接做開戶並下單的投資人注意了，金管會認為，券商和這些資訊公司A...

國銀前10月賺破4,000億元超車去年 助攻銀行股配息

金管會公布，10月本國銀行稅前獲利363.6億元，前十月賺4,177億元、年增27%，創三大驚奇，一、單月與前十月獲利...

永豐金證券發表「Ai2E」 啟動第二代智能創新服務

智能技術讓企業為客戶提供更多服務。永豐金證券今(5)日舉行「Ai2E數智投資每一天」發表會，以沈浸式呈現數位金融傲人成果...

歐美商辦爆雷！國銀曝險1100億元 金管會：銀行做四大控管

疫後讓歐美企業遠距辦公常態化，衝擊歐美商辦市場，燒到銀行授信案，引關注。金管會今揭示到6月底，國銀對歐美商辦不動產授信餘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。