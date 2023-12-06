遠東銀獨創信用卡互動小額捐款機 累計募得善款125萬元

遠東銀行（2845）將金融科技運用到公益用途，去年底推出全台首創的信用卡互動式捐款裝置，這台唯一的信用卡互動捐款機一年來巡迴遠東集團全台百貨據點以及台南遠東香格里拉酒店、遠東銀營業部等一共八站，民眾使用不限遠銀信用卡都可以插卡捐款給伊甸基金會。一年來累計信用卡互動捐款機的募款金額達到125萬元，累計捐款人數1,600人。

遠東銀行發表2024年月曆，同時也發布獨創的信用卡互動捐款機的募款成果。遠東銀行總經理周添財表示，遠銀長年致力於社會公益，尤其關注兒童早期療育議題，早在25年前即朝永續模式規劃，與伊甸基金會建立起長期公益夥伴關係，透過以「伊甸愛心卡」信用卡為核心打造公益平台，累積捐贈近新台幣9,000萬元，幫助許多慢飛天使平安成長。

遠東銀個金事業群副總經理張小倩表示，去年遠東銀30周年、伊甸基金會40周年，因此遠銀發揮金融科技的創意與創新，推出全台首創的信用卡互動式捐款裝置，以遠東SOGO台北忠孝館為首站，接著陸續移動至新竹巨城、台中大遠百、板橋大遠百、遠東銀營業部，以及台南香格里拉酒店遠東集團關係企業集會，長達11個月的愛心接力，讓更多民眾響應，一起讓愛傳遞至台灣各個角落。

張小倩表示，遠東銀與伊甸基金會推出的信用卡互動捐款裝置，讓捐款變得更加便利，只要使用市面上任何一家銀行發行的信用卡，僅須短短15秒，就能輕鬆完成新台幣100元以上的小額捐款。

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