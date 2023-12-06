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法巴人壽推首張健走型外溢保單 續期保費最高折抵10%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

許多醫學研究都指出，適度運動能有效抑制或減緩慢性病的產生，進而降低死亡率。法國巴黎人壽長期致力於推動國人退休保障規劃，除了因應市場與客戶需求提供適切的商品，讓國人在不同人生階段中都能擁有完善的安全保障。法國巴黎人壽首張健走型外溢保單「法國巴黎人壽e起健走定期壽險」強調的是「事前的風險預防」，希望藉由保費回饋機制的誘因提倡並鼓勵運動，讓保戶更有意識地養成運動習慣。

法國巴黎人壽表示，該商品目前僅獨家透過「公勝保經網路投保平台-GOGOBO」線上銷售，共提供三種保障年期10年、15年、20年與四種壽險保障額度100萬、200萬、300萬、400萬，民眾只需透過兩個步驟1.依個人資料和需求點選保障年期與保額 2. 完成該平台會員註冊，即可快速完成投保。

此外，為因應生活中無法預測的風險，另提供「法國巴黎人壽e 起健走一至六級意外失能扶助保險附約」供民眾選擇，強化保障防護網，凡於附約有效期間內因意外傷害事故診斷為失能第一到六級的保戶，最高可獲得給付期十年的失能扶助金。

法國巴黎人壽指出，凡投保該保單之保戶，自保單生效日起，透過法國巴黎人壽專屬APP中的「e健康」功能綁定保戶身分，即可透過手機上傳健走數據，累計步數達標隔年依健康回饋步數的等級，享有3%、5%及10%的續期保費折抵優惠。年底前於「公勝保經網路投保平台-GOGOBO」成功投保「法國巴黎人壽e起健走定期壽險」還有機會獲得運動智慧手環與運動用品禮券等多樣好禮。

法國巴黎人壽提醒，購買保險商品應確認保障範圍和保險給付是否符合自身需求，才能有效發揮保險商品風險轉移的功能，投保前請詳閱商品簡介及保單條款。

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