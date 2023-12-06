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11月外資淨匯入逾3千億 單月新高
上月台北股匯市齊揚，金管會證期局昨天表示，外資十一月淨匯入一一二點六四億美元（約台幣三五二一億元），為史上首度單月匯入破百億美元，締造單月新高，也終結連續四個月淨匯出。
證期局副局長高晶萍指出，十一月外資淨匯入創新高有三個原因，一是美國通膨趨緩、聯準會升息速度放緩升息令市場認為已進入升息尾端，以及美國十年期公債殖利率下跌，都促使外資匯入台灣買超台股。
此外，累計今年前十一月外資淨匯入共二○八億美元，已回到二○二一年全年淨匯入二一○點五億美元的美國升息前水準；若今年全年淨匯入超過二一○點五億美元，將創近十四年新高。
證期局統計顯示，今年以來統計至四日為止，外資買超台股九一一點二一億元，集中市場日均成交量約二七八四億元，相較去年同期增加百分之十三點○六。而熱錢上月大舉流入台股，也帶動台幣匯率「升升不息」；但台幣兌美元匯率昨小貶七點八分，收在卅一點四九三元。
在美國本周公布非農就業等重要數據前，市場漲多修正，三大法人昨賣超台股一六五億元，其中外資賣超一○四點六億元，拖累台股震盪走低，指數下跌九十三點，收一萬七三二八點。
金管會統計，今年截至四日止，台股漲幅百分之廿三點二三，在主要亞股表現僅次於日本。
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