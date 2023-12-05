國銀前十月對中小企業放款增逾3500億元 全年達標可期
據金管會統計，2023年10月底國銀對中小企業放款餘額9兆6,336億元，較上月增加519億元，累計前十月增加3,502億元，較全年放款增額3,800億元的史上高目標，目標達成率已達92%，銀行局副局長童政彰說，對今年高目標有信心完成。
他說，國銀對中小企業放款，通常第1季力道弱一點，因為對整年度情況觀望，第2季之後緩步提升，第4季資金需求動能最強。
主因是年底最後一季，企業會有接單、或是相關節慶活動旺季，中小企業周轉金需求或未來一年資金規劃都會在第4季浮現，因此今年中小企業全年放款新增3,800億元目標，有信心達陣。
金管會公布10月底國銀對中小企業放款數字。
據數據顯示，今年來國銀對中小企業放款呈緩步回溫，首季衰退6.96億元，第2季跳增1,487億元達到高峰，第3季增加1,504億元持穩，第4季的十月起，單月跳增519億元是近3個月單月高點。
今年前十月國銀對中小企業放款增加金額前五大者，包括北富銀（5836）增加748.2億元，華南銀增加459.6億元，彰銀增加364.8億元、玉山銀348.2億元、永豐銀295億元。
其中北富銀四月起是加計日盛銀放款餘額，若扣除日盛銀314.7億元，北富銀實際增加433.5億元，增額位居老二。
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