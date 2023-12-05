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國銀前10月賺破4,000億元超車去年 助攻銀行股配息

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會公布，10月本國銀行稅前獲利363.6億元，前十月賺4,177億元、年增27%，單月與前十月獲利，同步續改寫史上同期新高紀錄，更已超車去年一整年獲利。圖／聯合報系資料照
金管會公布，10月本國銀行稅前獲利363.6億元，前十月賺4,177億元、年增27%，單月與前十月獲利，同步續改寫史上同期新高紀錄，更已超車去年一整年獲利。圖／聯合報系資料照

金管會公布，10月本國銀行稅前獲利363.6億元，前十月賺4,177億元、年增27%，單月與前十月獲利，同步續改寫史上同期新高紀錄，更已超車去年一整年獲利，法人認為，銀行業獲利亮眼，將有助提高銀行股、及銀行型金控明年的配息水準。

2022年全年本國銀行稅前盈餘3,919.4億元，今年前十月獲利已是去年全年的1.06倍，市場預估2023年全年獲利仍有機會挑戰5,000億元的史上新高。

銀行局副局長童政彰說，今年前十月國銀賺破4,000億元，主因是資本市場好轉推升投資和其他淨收益，也帶動手續費增加。

據數據顯示，銀行獲利三支柱中，以投資收益前十月賺2,281億元、年增1.44倍，主因各銀行Swap收益仍續增，手續費收益1,740億元、年增10%，僅利息淨收益4,984億元、年減0.4%，是唯一衰退者。

童政彰說，利息淨收益衰退，是因今年美元雙率雙升，使外幣活存移往定存，今年活存就驟減6,400億元、定存則反向增加一兆元，導致銀行減少息收。

金管會公布10月國銀獲利和存放款概況。被視為國內景氣榮枯指標的周轉金放款，月增134億元到19兆1,837億元的史上高點，占整體放款餘額五成，顯示年底企業的資金需求浮現。

童政彰說，周轉金放款連四個月增加有兩大主因，一、百貨零售餐飲和旅宿業，因應年底節慶活動，提高周轉金需求，二、疫後振興專案助攻。

即便因企業到期還款減緩了整體周轉金增加速度，但趨勢仍是成長，又以零售業動撥最明顯，顯示國內消費動能增加。

至於10月企業投資放款月減40億元到8,112億元，仍呈連三個月下滑，則是因對總體經濟前景不明下，企業投資可能比較審慎，持觀望態度。

10月國銀總放款月增1,346億元到38兆1,430億元，連四個月成長，但成長幅度續縮減；總存款則終結連兩個月減少，10月增加3,359億元到54兆2,032億元，存款增速超過放款，使10月存放比70.37%，較上月走低0.19個百分點。

童政彰說，10月存款反轉增加，一是企業現增和處分投資部位，二是企業年底有貨款收入和海外投資款匯回所致，今年整體存款水位下滑，除前三年疫情墊高水位也受債券大好，存款轉入債券所致。

金管會

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