11月外匯存底5675億美元 三大因素助止跌回升還創新高

中央銀行今（5）日公布11月底止外匯存底金額為5675.17億美元，較10月底增加64.38億美元，在孳息收入大月、非美元貨幣升值，以及因應外資大量匯入央行進場調節供需等三大力道加持下，外匯存底創歷史新高。同時，外資持有國內股票及債券市值及台幣存款折計6051億美元，創今年以來新高。

央行統計，112年11月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同台幣存款餘額共折計6051億美元，約當外匯底的107％，兩者均創今年新高，央行外匯局長蔡炯民表示，主要是因為外資買超台股，且持有股票市值增加所致。外資11月在台股買超逾2000億元，淨匯入80億美元。

外資持有股票及債券、台幣折計美元的金額，去年5月還曾經高達6290億美元，約當外匯存底115％，都比今年11月表現更加強勁。

我國外匯存底在今年7月以5664.9億美元創下歷史新高後，自8月開始連續3個月減少，直至11月止跌回升並再刷新高紀錄。11月外匯存底增加的三大原因，包括外匯存底投資收益、主要貨幣對美元匯率升值，以及央行為維持外匯市場秩序而進場調節所收入的美元。

蔡炯明說明，11月是孳息收入大月，所以外匯存底投資收益增加；同時，美元走弱，使得非美元貨幣大多升值，換算美元後金額增加，台幣11月升值3.71％，英鎊升值4.56％，澳幣升值4.54％，都比新台幣升值幅度更大，加幣升值1.98％，瑞士法郎升值3.48％，人民幣升值2.77％，連長期弱勢日幣也升值了1.91％。

11月受到外資大舉匯入的影響，台幣出現大幅波動，蔡炯民說，有幾天外匯市場波動較大，供需相對失衡，央行進場調節，提供較多台幣穩定市場，換回美元，也使得外匯存底增加。

不過，央行表示，外匯存底今年11月的月增金額64億美元，並沒有去年11月月增金額90億美元來得高。

美元走弱與11月初的FOMC會議有關，市場解讀Fed官員談話認為，今年底前應該不會再升息，美元升息循環已結束，因此美元11月明顯走弱，美債殖利率也回落，反映國際美元趨弱勢，大部分的貨幣都呈現升值。

央行統計其他主要央行外匯存底變動，已公布11月外匯存底金額的除了台灣以外，還有南韓3927億美元，月增38億美元，馬來西亞984億美元，印度5285億美元。

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