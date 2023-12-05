吳東亮拋鼓勵金融整併 金管會：已提誘因、得看股東意願
台新金（2887）董事長吳東亮今（5）呼籲政府，應該鼓勵金融業整併。金管會今日回應，營造金融機構營造良好併購環境，主管機關完備整體法治環境，除了頒布金融業合併法相關誘因，也在2018年提出包括先參股再洽商合併等機制，但金融併購仍必須回歸市場機制，以及尊重公司治理，與股東意願以及規劃。
吳東亮今日參加新光人壽60周年慶祝茶會，對於合併議題，他指出，服務業中的金融業薪水其實不低，但台灣金融業產值占GDP比重偏低，且十幾年沒有增加，反觀新加坡占比逾10％且慢慢成長。
吳東亮認為，全世界前百大銀行，台灣沒有一家入列，現階段台灣金融業分散，台灣其實有相當好的環境以及條件，但銀行業太分散，認為政府政策應該要鼓勵合併。
金管會今日回應，政府機關持續提出更多規定誘因，2018年修改法規同意非合意併購，包括給無論合意或非合意併購，三年內都享有資本計提優惠等等。
但針對整體金融併購，金管會認為必須回歸市場機制，尊重公司治理，由金融機構自行決定，涉及股東意願以及規劃，尊重市場機制。
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