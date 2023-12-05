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街口投信董事長異動由方詳棋代理、胡亦嘉回任董事

經濟日報／ 記者廖賢龍/即時報導
十三屆董事由胡亦嘉（圖）回任。圖／本報資料照片
十三屆董事由胡亦嘉（圖）回任。圖／本報資料照片

街口投信今（5）日舉辦董事會，董事長一職將由街口投信董事方詳棋代理，至於新任董事長將於董事會選任後，另行公告；此外，十三屆董事由胡亦嘉回任。

根據街口投信公告，公司法人股東街口金融科技今日改派法人代表人董事，由胡亦嘉接任劉兆生董事職務；經董事互相推派，董事長代理人為方詳棋，新任董事長將於董事會選任後，另行公告。

街口投信董事長原由副董事長劉兆生代理，因今日法人股東街口金融科技指派胡亦嘉接任董事職務，因此，董事長一職也改由方詳棋代理。

胡亦嘉 金融科技 股東

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