三大原因推升外資11月淨匯入112.64億美元 創史上新高

股匯齊揚，證期局今日公布最新統計，外資11月淨匯入112.64億美元，創史上單月新高。統計也顯示，史上單月次高、第三高數據，分別出現在111年10月和112年的1月，111年10月淨匯入92.16億美元， 112年1月 75.54億美元。

證期局副局長高晶萍分析，11月外資淨匯入創新高紀錄，主要有三大原因，一是美國通膨趨緩、以及聯準會升息速度放緩升息令市場認為已進入升息尾端、十年期公債殖利率下跌，促使外資流入台灣買超台股。

至於去年的111年11月外資淨匯入92.16億的史上單月次高紀錄，高晶萍也分析，和當時美國通膨數字低於預期，聯準會有望調整激進升息政策、指標投資人有買進台灣的半導體個股等三大因素相關。

另外，對今年1月外資淨匯入創第三高單月淨匯入的紀錄，對此，高晶萍表示，美國相關經濟數據提振投資人信心、歐美亞洲股市普遍上漲，是吸引外資流入的主要因素。

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