信託公會祕書長呂蕙容：安養信托需要跨部會合作推廣

隨著台灣進入超高齡化社會，該如何安排退休生活成為重要議題，信託公會祕書長呂蕙容認為，安養信托牽涉層面極廣，從金管會、財政部、法務部到衛福部都有所關聯。呂蕙容呼籲政府應成立一個行政院層級的輔導中心，來協助各部會協同作業，並加強對民眾宣導使用信託工具，以落實普惠金融。

呂蕙容表示，目前安養信托最大的問題是低普及率，國內高齡人口超400萬人、身障人口超100萬人，而高齡及身障族群辦理安養信托的僅12萬人左右，因此政府在協助安養信托推動上，能做的第一步是強化宣導及教育，來讓民眾更加認識及信任這項服務。

除此之外，呂蕙容也呼籲成立行政院層級的輔導中心，來整合各部會資源，她表示，金管會應該讓安養信托成為一個永續政策，而不是「信託2.0」、「信託3.0」的短期階段性政策，「已經進入超高齡社會了，（社會）跟以前不一樣了」。

呂蕙容補充，安養信托獲利有限，若想要進一步發展便需要銀行高層支持，這部分就需要金管會推一把，透過列入永續政策及定期舉辦高階主管的聯繫會議，來對推動安養信托達成共識。

財政部方面，呂蕙容則強調相關稅制應有所調整，「不要說對信託沒有優惠，反而還對信託成為一種障礙」，以「留房養老」為例，她表示，安養信托結合留房養老後，房屋會移轉給受託人（銀行），因此民眾便無法適用自住稅率，而會適用非自住稅率。

而法務部及衛福部方面，呂蕙容表示，過去做安養信托的人數並不多，許多法規問題便不了了之，但若要全面推廣，便需要有更加清楚的解讀方法；衛福部則應協助鼓勵社福團體擔任信託監察人。

「退休其實是高風險的開始」，呂蕙容表示，除了年齡大可能影響判斷能力外，領到退休金而財產集中也是退休人士成為高風險族群的原因之一，因此政府應該普及信託好處，甚至提供介接機制，讓退休金無痛接上安養信托，守護國人財產安全。

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