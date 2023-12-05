信託公會推友善金融 保障失智者經濟安全

信託公會今（5）日舉行研討會，探討失智者經濟安全該如何結合科技，以推動友善金融，信託公會理事長邱月琴指出，信託公會已訂定相關辦法，來確保失智者也能得到評等的金融服務。

信託公會以「信託業保障失智者經濟安全與結合科技推動友善金融服務發展介紹」為題，舉行研討會，邱月琴指出，隨著我國人口快速老化失智人口明顯增加，依據全國失智症盛行率調查結果估算，111年底台灣65歲以上失智症人口超過31萬人，因此協助失智族群成為普惠金融重要的一環。

邱月琴表示，信託公會除了訂定「信託業辦理失智者或疑似失智者服務參考做法」，提醒信託業在提供服務時能完整考量客戶平等、合理便利並兼顧財產安全。若客戶意思能力不足，但未受監護宣告或輔助宣告，信託業可啟動第三方人士友善支持服務，尋求由其親屬提供支持辦理信託業務。

除此之外，信託公會也將失智症認識、財產信託等議題納入宣導，除於公會網頁設置安養信託專區，提供相關資訊供外界查閱參考外，也在「高齡金融規劃顧問師」信託專業能力認證課程單元中納入認識失智症的相關說明，強化從業人員對失智症的認識。

而此次研討會也舉辦頒獎典禮，感謝與信託業者合作的外部機構，邱月琴表示，除了感謝已與信託業合作的社福、安養機構，也希望能與更多產業合作，來滿足客戶需求。

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