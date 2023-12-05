快訊

籃球／又出事！前國手許智超帶兵UBA 被控3度外遇還找人毆打兒子

影射侯友宜把光電跟登革熱連結 侯辦：賴清德選到語無倫次

《紅人榜》柯辰勳追思會日期曝光 母難過「媽媽好愛你」：堅強活下去

信託公會推友善金融 保障失智者經濟安全

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

信託公會今（5）日舉行研討會，探討失智者經濟安全該如何結合科技，以推動友善金融，信託公會理事長邱月琴指出，信託公會已訂定相關辦法，來確保失智者也能得到評等的金融服務。

信託公會以「信託業保障失智者經濟安全與結合科技推動友善金融服務發展介紹」為題，舉行研討會，邱月琴指出，隨著我國人口快速老化失智人口明顯增加，依據全國失智症盛行率調查結果估算，111年底台灣65歲以上失智症人口超過31萬人，因此協助失智族群成為普惠金融重要的一環。

邱月琴表示，信託公會除了訂定「信託業辦理失智者或疑似失智者服務參考做法」，提醒信託業在提供服務時能完整考量客戶平等、合理便利並兼顧財產安全。若客戶意思能力不足，但未受監護宣告或輔助宣告，信託業可啟動第三方人士友善支持服務，尋求由其親屬提供支持辦理信託業務。

除此之外，信託公會也將失智症認識、財產信託等議題納入宣導，除於公會網頁設置安養信託專區，提供相關資訊供外界查閱參考外，也在「高齡金融規劃顧問師」信託專業能力認證課程單元中納入認識失智症的相關說明，強化從業人員對失智症的認識。

而此次研討會也舉辦頒獎典禮，感謝與信託業者合作的外部機構，邱月琴表示，除了感謝已與信託業合作的社福、安養機構，也希望能與更多產業合作，來滿足客戶需求。

失智症 老化

延伸閱讀

金融守護論壇／華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬：調整評鑑 鼓勵銀行承作

金融守護論壇／金管會銀行局長莊琇媛：居中協調法規整合

金融守護論壇／信託公會秘書長呂蕙容：納入長照2.0計畫

2023國際失智照護論壇系列報導／年輕罹患失智症怎麼辦？ 保持生活力 盡量維持身體功能

相關新聞

新光金台新金合併？吳東亮：2026年之前不可能談合併

新光人壽今天在新光摩天大樓16樓舉行60週年的慶祝茶會，台新金控董事長吳東亮今日以新光集團家族成員身分參加，會前受訪時表...

胡亦嘉駁法院判決 回任街口董事

街口投信解職案日結果日前出爐，行政法院駁回街口創辦人胡亦嘉上訴，繼昨（4）日聲明將再度上訴後，今（5）日胡亦嘉再發聲明表...

新壽60周年！吳東進吳東亮同台氣氛融洽 盼成百年企業

新光金（2888）上午舉行60周年慶祝茶會，除了新光新團隊集體亮相之外，新光家族也同台合影，包含新光金名譽董事長吳東進、...

響應國家淨零政策新創舉 台新證券攜手客戶「契作竹林」

為達「2050淨零排放」目標，台新金繼10月中旬董事長吳東亮偕同董監事及主管於臺東縣舉行植樹典禮，日前旗下台新證券亦宣示...

新台幣午盤貶5分 暫收31.465元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.465元，貶5分，成交金額6.14億美元

受惠 AI 發展及偏重軟體服務的成長型基金 可望大放異彩

11月全球基金經理人調查顯示，市場預期經濟軟著陸或不著陸的機率高達74%，認為硬著陸的機率僅21%，經理人亦自2022年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。