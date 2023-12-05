獨／Orpea歐洲療養院45億聯貸 6大行庫將以債作股

去年包括台銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、兆豐銀等六家公股行庫在聯貸案上面踩雷歐洲療養院集團Orpea S.A.，合計六家行庫債權金額1.42億歐元，超過45億台幣，據了解由於Orpea S.A.爭取以債作股，並且在7月份得到法國法院的支持，使得六大行庫不得不配合接受以債作股，成為該療養院的股東。

根據Orpea S.A. 債務協商訂出的轉換價格，每股轉換價格為歐元0.0601元，約合台幣2.06元，其中，在六大行庫中第一銀行跟合作金庫兩家銀行的董事會已經通過，一銀轉換債權計2502.5萬歐元，持股0.66%。

合庫則有兩筆債權轉換，一筆2002.76萬歐元(折合新台幣6億8775萬元)，另一筆則是合庫在比利時的子公司台灣聯合銀行轉換債權1001.3萬歐元，折合新台幣3億4386萬元，持股共0.78%。

先前Orpea S.A.公告總金融負債餘額為94.47億歐元，6家公股銀行合計參貸金額為1.42億歐元、占比1.5%，該聯貸案是由法國巴黎銀行及興業銀行等歐洲指標性大型銀行主辦，六家大型行庫為參貸行。

台資銀行與Orpea S.A.往來最早起於2012年，Orpea S.A.是法國及歐洲第一大私人療養機構，為法國上市公司，自2002年上市後至2021年，營收逐年成長，歷年經營結果均獲有盈餘，來自營運活動的現金流量也屬穩定流入，且先前籌辦大型國際聯貸都是各金融機構爭相參貸的案件，但是一場新冠疫情下來，已衝擊該療養機構的營運，目前各大行庫也只能接受法國法院以債作股的決議。

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