金價創新高 黃金買賣盤縮手

金價今天盤中創歷史新高，但黃金存摺的買盤跟賣盤卻出現觀望。台灣銀行是黃金存摺最大的批發銀行，對此台銀黃金交易科主管今日對黃金存摺的最新業務變化量指出，國內黃金存摺於10月買與賣的確明顯增加，增量分別高達2倍及3倍，但11月則由於金價已經來到高檔，反而出現觀望，交易量較10月減少約3-4成，12月初迄今亦呈現觀望，「買盤縮手，賣盤則期待更高的價位」。

台銀黃金交易科主管對此分析指出，周五和周一的上漲受到FED主席鮑爾談話的影響很大，展望金價主要影響因素為美國利率政策走向，周一價格已經相當程度反映了對於2024上半年美國可能降息的預期心理，台銀也對金價波動範圍分析，12月到1月國際現貨金價可望在1980-2120美元間波動。

國際現貨金價亞洲開盤創下每英兩2111美元歷史新高，期貨電子盤2146美元，但全日逐漸拉回，至下午歐洲開市，已經回到2060-2070美元區間，約是上周五紐約收盤價格。

隨著今天金價大漲，台銀所出具的報告指出，許多歐美系外銀原先預期的金價都已經被攻破，其中美國銀行更是在11月28日，距離前次的預測相隔不到一個月做出最新的金價預期，美國銀行指出，影響金價最重要的因素仍是利率，如果FED明年第二季宣布結束升息週期，黃金將吸引更多新的買家，而如果聯準會提前降息，2024年底金價可能會達到創新高的每盎司2400美元，此外摩根大通也分析，隨著聯準會降息，金價可能會在2024年中開始上漲，並在2025年觸及每盎司2300美元的新高價。

台銀分析，長期而言，全球地緣政治的緊張、美中的競爭、供應鏈的重組等，將可望提供金價趨勢上的支撐，而在近期，市場認為美國利率應該已經見頂，明年降息的可能性相當高，過去幾周美元走弱以及美債殖利率的下跌也已經反映此一預期，另外加上地緣政治的問題都是推升金價的助力；此外台銀也表示，12月到1月的季節性需求應可提供金價下檔的支撐，但突然高漲的金價，可能會反向壓抑需求。

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