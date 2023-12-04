元大投信服務升級 一鍵高效下單股債配置

基金下單數位服務再升級，針對高利率環境資金朝高盈餘品質、高股息及高評級資產加碼趨勢，國內基金龍頭元大投信於日漸普及的電子交易再推出「一鍵下單」功能，單一頁面高效完成股債配置與單筆與定期定額選購，為投資人省下寶貴的時間，又滿足投資理財的需求。

元大投信表示，現階段股債負相關性回升，加上債息來到相對高水準，創造難得一見的股債配置切入機會，據美銀11月全球經理人調查，現階段相對看好高盈餘品質、高股息股票及高評級債券在未來12個月將有較佳表現；同時在三大成熟市場中，加碼日股的比例來到2018年3月以來新高，淨比例23%遠遠超過美股與歐股。

在全球資金加碼方向顯著下，元大投信搭配基金電子交易推出「一鍵下單」功能，舉例而言，投資人只要在涵蓋台股投資、全球投資等區域，或股票、債券等類型的多檔基金清單中，依自身投資需求點選想申購的基金，就可高效完成下單，大幅簡化流程。

隨基金電子交易服務效率提升，愈來愈多投資人透過元大投信官網或是元大基金先生app進行基金理財，至10月底元大投信電子交易筆數比重已上升至60.2%新高。據元大投信估計，「一鍵下單」功能推出後，在一個頁面上就能點選下單，完成基金申購可望於60秒內完成，更凸顯電子交易的快速與精準。

目前市場基金產品十分多元，多檔基金如何搭配，成為投資人「甜蜜的煩惱」，元大投信建議可利用基金電子交易優勢，將資產配置簡化，透過「一鍵下單」將投資下單流程變簡單，同時將投資標的分散，避免過度集中。

聯準會強力升息後金融市場出現結構性變化，包括大債時代來臨，以及弱勢日圓所開啟的日本製造業復興投資契機，都改變後疫情時代的投資版圖，主動基金有專業團隊依市場環境變化調整部位，與ETF可以相輔相成，從波段交易轉為多元配置導向，核心、衛星搭配組合追求長期資產穩健成長目標。

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