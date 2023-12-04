安聯人壽攜手滙豐銀行 首賣保障型美元利變養老險

市場原本預期美國升息逐步走入尾聲，但隨著美國聯準會（Fed）高唱「鷹」調，高利率恐要走入延長賽，此時為投保美元保單的好時機，安聯人壽攜手滙豐銀行（5872）首賣保障型美元利變養老險。

看好美元趨勢及回應市場需求，安聯人壽以保障優先，陪伴客戶提早做好資產傳承規劃並滿足多元需求，推出第一張高保障之利率變動型養老險商品「美年永恆外幣利率變動型養老保險（定額給付型）」（以下簡稱美年永恆），結合資產傳承與保障規劃雙重優勢，以保障期間享有高保障，保險金分期給付可依約選擇彈性高，以及高保額折扣的三高特色為訴求，在滙豐銀行獨賣，為客戶量身訂做專屬的高保障商品。

有鑑於Fed貨幣政策「Higher for longer」，顯示高利率將維持一段時間，最快明年中才可能降息，美元搭配利率變動型養老險一躍成為市場風潮。安聯人壽建議，以分期繳美元利率變動型養老險，分批布局美元，同時享有保險保障與穩健累積資產。

安聯人壽與滙豐銀行聯手推出「美年永恆」，不僅協助客戶規劃壽險保障與資產累積，達到資產傳承、分散風險目的，保障期間擁有高保障，無論是看好中長期美元貨幣表現、喜好低風險資產配置、偏好資產穩定增值，或是追求多元幣別保險配置的客戶，都是兼具保障、資產規劃及財富傳承的保險理財方式。

安聯人壽表示，相較於人民幣8月祭出「雙降息」，在不到三個月內二度調降一年期（中期）和七天（短期）政策利率，美元升息趨勢看好，「美年永恆」具有宣告利率特色，有機會隨市場利率走高而增加增值回饋金，有機會利用宣告利率累積資產獲得增值回饋的加持下，財富傳承彈性更有效率。

滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處負責人游天立表示，有鑑於利率變動型美元商品一直是多數民眾在資產配置上的首選，滙豐銀行這次與安聯人壽合作首賣「美年永恆」，讓客戶可依不同人生階段對應的需求做選擇，滿足遺族照護之規劃需求，透過宣告利率機制可適度參與市場，有機會獲得額外增值回饋金，達到獲取保障、累積資產的兩大目標。

安聯人壽表示，16~75歲皆可投保、美元計價、繳費6年的「美年永恆」，具有三大特色：一、繳費6年保障20年，享「高」保障，滿期領回總繳保費1.4倍的滿期保險金。

看好美元中長期升息趨勢，安聯人壽推出以美元繳費「繳費6年」的「美年永恆」，其中更提供「高倍數」保障，保戶自保單生效日起即享高保障。

舉例而言，以40歲男性投保繳費期間6年、基本保險金額50萬美元，折扣後年繳保險費10萬704美元，投保第一年即擁有約總繳保費五倍高額保障，加倍守護更安心；保險期間20年屆滿仍生存，還可拿回總繳保費1.4倍的滿期保險金，既能照顧自己，又能留愛家人。

二、靈活給付，高彈性；身故、完全失能及滿期保險金可以選擇一次給付或是分期給付，選擇一次給付可以藉此避免未來家人因繳不出高額遺產稅而面臨的財產繼承問題，若是透過分期給付可以讓子女、珍愛者獲得更完善的傳承規劃，以利資產保全。

三、與同類商品相較，享高保額折扣；為鼓勵更多客戶透過美元利率變動型養老險做好資產配置，「美年永恆」推出「高保額折扣」回饋客戶，若是再加上以轉帳方式繳交保費優惠1%，保費折扣合計最高可達4%。

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