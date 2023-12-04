歲末年終保單盤點三要點 資料異動、保障額度、保障範圍

2023年將進入倒數，迎接2024年，國人通常都會在農曆新年前好好大掃除一番，或是進行居家修繕、抓漏，修補強化居家環境。全球人壽（5873）表示，年終歲末不僅要家中大掃除或修繕，更是檢視自身或家庭保障的好時機，幫自己的保障抓漏，建議年終檢視保單「抓漏3要點」，就是投保資料是否異動、保障額度及保障範圍是否足夠，如有需要補強的缺口 ，應趁早規劃，把錢花在刀口上，才能發揮最大的保障效用。

抓漏要點1：檢視並更新投保資料及繳費方式；年終保單檢視除了檢視投保內容外，也應檢視投保資料，比如通訊地址與電話、職業類別、受益人等等，若有異動要記得更新，以免日後相關權益受到影響。另外，也可以依個人的財務管理需要，調整繳費方式，比如年繳、半年繳或每月繳納，讓自己輕鬆繳保費又能享有保障。

抓漏要點2：適時調整保障額度以符合未來需求；全球人壽表示，盤點第一步就是盤點家中成員的保障額度是否能滿足風險移轉需求。從家庭保障來看，現在幾乎都是雙薪家庭，父母親任何一個倒下都會嚴重影響家庭經濟，所以父母親的保障範圍不僅要廣，例如應該要投保意外險及意外醫療險、各類健康險與壽險等，而且一定要拉高保障額度，才能在風險來臨時，可以隨時填補其中一支經濟支柱。此外，在調整保障額度時，應該依預算強化或調整保障額度，如果預算充裕，可以目前的保單為基礎，增加所需保障額度；若預算有限，則以自身最需要分散的風險為保障重點，並以一年期定期附約優先調整。

以醫療險為例，年輕時因預算有限，可能選擇保費較低的一年期定期附約來規劃保障；但隨著年紀增長、收入增加，以及健保制度變革，自費醫療需求也會有所不同。全球人壽提醒，一年期醫療險的續保年齡有上限，過了續保年齡後就沒有保障，建議趁早補足終身醫療險，才能填補高齡醫療保障缺口，且趁年輕投保，保費相對便宜。至於保障額度要多少才足夠，建議從自己預想未來就醫治療的品質與舒適度來決定。

抓漏要點3：檢視保障範圍納入社會環境趨勢；保險最主要功能在於分散人生風險，民眾不僅要定期檢視自身的保障需求外，保障規劃也應納入社會環境趨勢。依衛福部健保署統計，重大傷病證明累計有效領證數已突破百萬張；且2022年長期照顧全年服務人數突破31萬人，較前一年度成長約19%，由此可見未來國人重大傷病及長期照顧的需求將持續攀升。

全球人壽建議，在檢視保單的同時，可以考慮將重大傷病及長期照顧保障納入保險規劃，才能讓自己從容面對重大傷病的襲擊或長期照顧的威脅，在面臨需要積極治療或照護需求時，能獲得有品質的診治或照顧，同時也能減輕家庭的負擔。

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