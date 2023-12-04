新台幣維持升勢 午盤升1.41角暫收31.334元

台北匯市上週單週升值1.53角，而聯準會官員提及目前貨幣政策已可達成通膨年增率降至2%的目標，市場視為聯準會放鴿，新台幣今（4）日延續升勢，新台幣對美元匯率以31.4元開出，盤中最高達31.31元，升1.65角，午盤暫收31.334元，升1.41角，交易金額5.99億美元。

在聯準會官員上週放鴿影響下，市場對美元明年降息態度樂觀，芝商所FedWatch顯示，市場預期開始降息時間大幅提前，預期明年3月有逾五成機會開始降息，帶給非美貨幣升值空間。新台幣延續上週升值走勢，主要亞幣除韓元稍貶，日圓及人民幣也均呈現漲勢。

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