台灣建商怎麼沒爆炸？ 專家：央行不愧是超級Ａ

德國、法國、瑞典、芬蘭等歐元區主要國家建設公司近來大量破產，中國、澳洲、越南，乃至於日本與美國，破產的建商數量也較前年明顯增加，很多人好奇，「台灣建商怎麼沒爆炸？」

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，從國外建商破產情況，以及台灣建商、政策因素等特性，可得出幾個可能性：

一、台灣建商嗅覺敏銳

早在2018年開始，台灣建商已察覺到勞力不足、原物料上漲的跡象而該該叫，多數建商超前部署，在成本控管上都表現不俗，而且順利逐步轉嫁成本。而歐洲建商普遍於烏俄戰爭爆發後，才明顯感受到原物料上漲的衝擊，反應慢半拍又立刻撞上鷹式升息，因而陷入困境。

二、猛爆式VS漸進式衝擊

升息加建築成本上揚是全球同步趨勢，歐洲建築業面對的是雙重猛爆式衝擊，他們在2022年2月烏俄戰爭爆發後才驚覺營造成本快速上揚，同年3月全球央行則跟進美國聯準會暴力升息，兩件事幾乎同步發生，讓業者措手不及。

台灣升息相對溫和，更重要的是2018、2019年建商已開始迎來營造成本上揚，推案和定價策略已有所反映，從這個時間點到2022年Q1升息還有3年多時間，屬於建築、融資成本漸進式墊高的模式，建商有足夠時間去適應與調整腳步。正因為多了這3年多的時間，讓台灣房地產躲過一劫。

三、台灣央行不愧是超級Ａ

台灣央行從彭淮南到楊金龍，得到全球金融雜誌十幾個Ａ的最高評等，雖然外界有不少責罵聲浪，但的確為我國金融與產業奠定穩定發展的良好環境。

首先，央行溫和升息政策，讓建商避免一次大動盪。

其次全世界建築業都屬於資金高槓桿產業，風險偏高，但台灣央行連續祭出數波選擇性信用管制，尤其是第四次選擇性信用管制時將購地貸款成數上限降至5成，強制斬掉建商高風險操作，將建商資金槓桿降至中低度。

此舉使建築業出現以下幾個重大改變——資金去高度槓桿化、財務計畫趨於保守、實力不足的業者停止擴張或推案、銀行授信更加嚴謹，而這幾項改變雖然讓建商抱怨連連，但變相讓存活下來的建商體質更為健全。

四、房價持續上揚

這一點至關重要，因為它代表建商可以「轉嫁成本」；倘若像歐洲各國融資、建築成上飆漲而房價下挫，建商等同面臨「雙殺」，倒閉機率會比較高。

何世昌表示，隨著全球建商倒閉潮而來的，將是難以處理的爛尾樓潮問題。不過台灣一年新推建案在2500個上下，每一年建商倒閉產生爛尾樓平均不到5個，是優等生中的優等生，並不須要擔心。

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