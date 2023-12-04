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元富 FinTeach 攜手校園舉辦全國高中職投資競賽 近萬名學子受惠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元富證券公共事務暨行銷部資深協理許恬忻(前排左四)與獲獎師生合影(元富證券/提供)
元富證券公共事務暨行銷部資深協理許恬忻(前排左四)與獲獎師生合影(元富證券/提供)

新光金控旗下元富證券為促進金融教育普及，自2020年起推出FinTeach校園金融教育贊助，凡大專院校各系所社團提出與金融教育活動相關企劃，經審核核准將予以經費補助。今年以來，「元富FinTeach」校園金融教育贊助活動擁有近萬名位學子受惠，成果斐然，亦四度攜手健行科技大學主辦2023全國高中職投資競賽，持續擴大影響力。

元富證券成功透過校園投資競賽、金融講座、營隊、線上活動等多樣化的形式，進行金融教育的推廣，善盡企業社會責任之餘，致力讓理財知識更為普及。

元富證券為培養年經學子金融知識、建立正確投資理財觀念，元富 FinTeach今年第四度與健行科技大學合作2023全國高中職投資競賽，總計119所高中職學校，2,604位同學報名參賽，競賽項目除了虛擬交易競賽，今年特新增「尋找潛力股競賽」。

虛擬競賽方面，參賽學生須運用虛擬交易系統，以無風險的方式進行投資，藉由虛擬資金選擇交易的股票，依照個人投資屬性進行買賣。曾經參賽的同學分享，雖然競賽為無風險模式，但也因此勇於嘗試各種投資組合，學會檢視每一次的交易並從中矯正投資策略。另外，在尋找潛力股競賽當中，同學們必須選定一檔台股對其做基本面分析及競賽操作績效的報告，元富證券參與評選外，12月2日總決賽由公共事務暨行銷部資深協理許恬忻代表，勉勵所有參與學子並頒發獎金及獎狀。

「FinTeach校園金融教育贊助」今年以來已贊助包含國立臺灣大學、國立政治大學、國立臺北大學、國立臺灣科技大學等總計30件申請，近萬名同學與民眾受惠。元富證券提供各大專院校、高中職贊助，並在活動當中與各校合作，共同實踐了金融教育的多樣性及普及性。

活動形式包含投資競賽，如個股研究競賽、虛擬交易競賽等；金融講座，如金融教育證照輔導班、投資理財系列研習；營隊，如投資理財研習營、財金營及金融相關科系職涯說明會、偏鄉服務隊等。其中國立臺灣科技大學「肯亞飛外奇蹟為愛而行服務計劃」更是將過去六年於台灣服務的經驗擴及海外，實質為肯亞社區做出了貢獻。元富證券期盼通過將金融知識與生活實踐相結合，協助培養年輕學子的財務素養，學習投資、累積金融知識，進而提升自身能力擁有更美好的未來。

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