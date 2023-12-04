八大行庫大陸曝險金額曝光 淨值占比快跌破10%
財長莊翠雲今日在立院備詢時表示，八大行庫在大陸最新的總曝險額為2143億，佔總淨值比重為12%，而對於大陸經濟趨緩，以及不斷的爆雷事件，除了會強化徵授信、貸後管理之外，將進而更掌握客戶整體曝險情形加強控管。
倘若以金管會所公布全體國銀在9月底的大陸曝險金額來看，國銀對大陸曝險金額續降至1兆0085億元，全體平均淨值比下降至23.8%，若以八大公股行庫曝險金額來看，僅占全體國銀的21.2%，相較於八大行庫的放款市占率、大陸據點相較於其他國銀的密集度等指標，曝險金額縮水程度更加顯著。
中植系集團近幾個月來爆雷頻傳，中融信託更是風暴中心，雖然國內金融業零曝險，但也使立委關注大型公股行庫在大陸的曝險最新情況如何，包括財部先前表示大型行庫的大陸分行客戶，主要都是台商為主，但由於也有大陸企業客戶，因此認為風險仍高。
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