限制轉帳 5年內難再當人頭

為防詐騙集團利用人頭帳戶洗錢，法務部、金管會擬針對涉犯洗錢防制法的帳戶，限制轉帳功能，預計本月底前施行，引發銀行業者反彈，批評時間太趕且有侵犯人權疑慮。官警認為，詐欺猖獗，有必要加強管理帳戶，限制轉帳功能將嚇阻提供人頭戶，並避免人頭再犯。

刑事局上周四與金管會銀行局及證期局、法務部、數位部、銀行公會人員在刑事局開會，銀行業者視訊與會，警方主要向業者說明系統狀況，預計本月底前建置洗錢防制告誡系統，供業者查詢後限制帳戶功能，預計明年一月完成與銀行系統介接，供自動化作業。

據了解，業者認為建置及測試系統，至少要三個月，政府前置溝通不足，且可能侵犯人權被客訴。刑事局說，警察機關負責依洗防法移送及告誡，並建置與銀行介接系統，相關帳戶的管理方式及施行時間由法務部、金管會及銀行公會研議。

官警說，法務部統計，人頭戶涉詐約九成獲不起訴，法務部參考日本的犯罪收益移轉防止法，修正洗防法新增人頭帳戶罪，日本、新加坡、大陸均有類似限制帳戶功能作法；台灣的管理辦法一旦上路，將造成人頭極大不便，且轉帳功能被限制，五年內難再當人頭。

官警認為，有必要加強管理人頭戶阻詐，保護人權也應顧及公益，「難道詐欺被害人就沒人權？」若該辦法施行，警方研判詐團會加速轉往面交現金及虛擬通貨洗錢。至於作業時間，人頭戶多已因涉詐被通報警示，初期銀行可人工作業，待介接系統完成後自動作業。

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