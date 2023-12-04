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帳戶連坐處分 銀行憂矯枉過正

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

國內銀行業者被要求年底前修改系統，配合管制人頭戶新規定上路。銀行除了抱怨作業時程太趕，知情人士透露，上周四的會議已有不少銀行業者反應，此舉可能會引發侵害人權，甚至違憲的問題。

金融圈人士指出，凍結人頭戶使用自動化交易的權利，並非僅限被認定為人頭戶的存摺，例如小明有三本在不同銀行的戶頭，其中一個戶頭被認定為人頭戶之後，另外兩個戶頭也會被凍結自動化交易權利，形同「連坐處分」，擔心會有矯枉過正的後遺症。

銀行業者說，有相當比率的人頭戶不是刻意要把帳戶拿去賣錢，而是不經意下把存摺、提款卡交付詐團；這類受害者最常見的就是為了找工作，或是找代辦貸款因此上當，有人則是遭釣魚簡訊詐騙後，接到可為其追索遭盜刷款項的詐騙電話，因此交付存摺、提款卡，除了遭二度傷害，還成了人頭戶。

銀行業者私下指出，警政署一方面要求銀行要暫停人頭戶所有網銀、行動銀行功能，ＡＴＭ或轉帳每日限一萬元，另外一方面卻說銀行可以幫人頭戶開戶，但銀行要自己去做ＫＹＣ（認識客戶），這等於把風險甩鍋到銀行的身上，「而且如果急著趕在十二月中旬後上路，為什麼現在才找銀行開說明會？」

此外，銀行也質疑，人頭戶轉帳可不受每日一萬元限制的只有水電跟瓦斯費用，連電信費、停車費，房租或房貸也不能轉帳，「難道給政府的費用才是生活必要支出，其他費用就不能夠算在生活開銷？」

據了解，另一個問題則是純網銀根本就沒有ＡＴＭ，若所有的自動化交易的功能都關閉，形同純網銀對這個客戶的所有的功能都要關閉，上周的會議也有純網銀業者因此提出質疑。

存摺 詐騙 客戶

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