保誠人壽推幸福方程式電子書 教戰三明治族保障要訣

三明治族在迎接不同人生階段時，所需要的個人與家庭保障也有所差異，保誠人壽特別推出「保誠人壽幸福方程式電子書」，協助三明治族透過了解H.E.A.R.四大面向，檢視自己在健康保障(Health & Protection)、子女教育(Education)、資產規劃與傳承(Asset Planning & Transferring)以及樂活退休(Retirement）的需求；提醒消費者要定期盤點保障是否周全，以專屬的幸福方程式建構家庭保護網，從容迎向人生每個重要階段。

保誠人壽業務總經理暨通路長孟子文表示，「很多消費者了解在面對不同人生階段時，應該要規劃好保障，卻不一定清楚自己和家人的需要是甚麼，該準備多少。保誠人壽秉持著『以客為本』的精神，深入分析消費者、尤其是三明治族在不同人生階段及不同情境下的擔憂與需求，集結成『保誠人壽幸福方程式電子書』，讓不同階段的三明治族在規劃自己和家庭的保障時更得心應手，照顧好自己(Me)，也能照顧好家人(We)。」

健康為幸福之本，三明治族身為家中經濟支柱，首要做好健康保障，萬一因意外或是疾病需要治療，不但能獲得更好的醫療品質，也能避免家庭經濟受影響。以衛福部統計十大死因之首的癌症為例，在醫療科技的發展下，民眾有許多自費的新式治療方式可以選擇，整體癌症五年存活率超過五成。若在住院時希望獲得更好的照護品質，商業保險可讓消費者選擇較高等的病房，全台高等病房的每日差額最高可達21,683元。保誠人壽指出，這時如有商業保險便可發揮保障的功能，協助補足醫療資金，可以減緩自己以及家人的經濟壓力，保持積極及正面的心態，增加治療成功率。

「保誠人壽三明治族大調查」指出子女教育是三明治族最擔憂的事之一。希望孩子在成長的過程中探索各方面的興趣，並加以培養，必然所費不貲，因此在保誠人壽2023年教育金準備大調查可以看到，有近半數的家長了解到子女教育要及早準備的重要性，在子女1歲前就開始準備教育金，並且有52%的家長選擇保險商品作為教育金準備工具，在準備未來小孩圓夢基金的同時仍能享有壽險保障。現在大多數父母追求小孩多元成長，培養擅長的技能，也希望讓小孩出國留學讀書，體驗不同文化及增進語言實力；以美國私立大學為例，學雜費支出為台灣公立大學的近九倍，家長若能越早準備教育金，可分散準備資金的時間壓力，也讓孩子有機會在未來打開視野並大放異彩。

針對資產規劃，三明治族需要理解保險商品的本質為提供保障，在年輕、健康時開始規劃，及早為家庭帶來保障，才真正符合保險的精神。資產規劃也需留意長期投入性質，確保穩健成長，保誠人壽提醒，三明治族在人生不同階段的家庭保障需求會隨之改變，謹記定期檢視自身的需求，適時調整保障以及受益人，例如結婚或生子後，受益人也應該跟著調整，才能真正落實資產幸福傳承每個世代。

根據行政院主計總處調查，2021年國人的平均餘命為81歲，三明治族除了要將未來壽命延長納入退休金考量，還要注意通膨風險，以維持退休生活的品質。此外，保誠人壽2022年退休金準備調查結果顯示，針對臨屆退休而不安的前三大主因為「自己健康狀況不佳」、「家人健康狀況不佳」及「退休金不足 / 儲蓄未達期望金額」；調查中也提到如果想要過上優質的退休生活，至少應準備1,473萬，退休金充足才可以從容應對突發狀況，在頤養天年的同時，減少子女的負擔。保誠人壽提醒三明治族趁年輕時規劃退休金至關重要，以此降低退休金不足或儲蓄未達期望金額的不安，完整考量影響因素，並因應個人經濟狀況及對退休的期待，定期檢視自己的退休計劃，才能擁有優質自在的退休生活。

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