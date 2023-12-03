匯市最前線／台幣維持偏升格局

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
圖／經濟日報提供
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外資上周五（1日）大舉匯出8億美元，加上出口商月底拋匯潮落幕，匯市美元需求大於供給，促使新台幣匯率上周五狂貶2.15角，以全日最低價31.475元作收，成交量16.855億美元。

央行資料顯示，新台幣匯率上周五收盤貶2.15角，為逾三年八個月以來最大紀錄。累計上周升值1.53角，升幅0.49%。

展望後市，匯銀主管預估，新台幣匯率年底前將維持偏升格局，並維持31~31.5元區間波動。

國銀交易員指出，相較11月熱錢大舉湧入，12月首日外資反手匯出，加上進入12月初，出口商月底拋匯潮落幕．美元供給相對有限，導致新台幣匯率上周五罕見重挫逾2角。

台幣匯率 新台幣 外資

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