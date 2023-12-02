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台北雙年展 中信貴賓夜遊「小世界」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
中信銀行總經理楊銘祥（中）昨陪同貴賓聆聽導覽，探索台北雙年展。圖／中國信託文教基金會
中信銀行總經理楊銘祥（中）昨陪同貴賓聆聽導覽，探索台北雙年展。圖／中國信託文教基金會

二○二三台北雙年展「小世界」（Small World）由台灣獨立策展人周安曼、貝魯特當代藝術中心總監及策展人莉姆．夏迪德和紐約資深作家與編輯穆柏安共同策展，展出廿多個城市、五十八位台灣及國際藝術家作品，探討疫後世界關係的重構。二○二三台北雙年展Ｘ中國信託貴賓之夜昨在北美館閉館後登場，近一五○位愛好藝文的中國信託貴賓夜遊「小世界」。

中國信託文教基金會已連續兩屆作為台北雙年展主力贊助。中國信託商業銀行總經理楊銘祥說，中國信託長期推廣藝文，樂見當代藝術作為媒介引領大眾在疫情後重新反思，從小世界看見全世界。

眾人昨晚隨周安曼腳步進入北美館中庭花園，六件水晶般的「聲音雕塑」在夜空下閃爍。旅居德國的藝術家娜塔莎‧薩德爾‧哈吉安現地創作的聲響裝置〈心‧坎〉向照護者致意，藝術家在台灣田調時對滿街ＰＶＣ塑膠材質的耶誕裝飾感興趣，把小燈泡與動物造型燈飾拆解再重塑，以助行器支撐，傳達照顧者在照顧他人過程中，自身能量也被吞噬。

藝術家陳敬元、楊季涓昨現身貴賓之夜。陳敬元作品靈感來自巴黎封城經驗，不安孤獨的情緒使他關注社會事件中不起眼的物件，期望透過繪畫傳達現實不可控制的荒謬處境；楊季涓則邀請觀眾穿梭於甜美輕巧的聲響裝置〈你的淚痕是我未來的眼淚〉，如風鈴般垂掛的陶藝雕塑是來自對細胞、昆蟲等微小生物的聯想、以及對「恐懼」的詮釋。

中國信託商業銀行 藝術家

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