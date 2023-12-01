明年全球景氣「比讚」！吳東亮：台新金跟著經濟一起好

2023年台新金控（2887）聖誕祭今（1）日點燈，連續第11年陪伴民眾歡度年終佳節，台新金控董事長吳東亮、夫人彭雪芬及么兒吳昕豪燦笑露面。距離2024年只剩下最後一個月，吳東亮也釋出明年展望，他舉起手大大比了一個讚，直言「明年經濟會很好，而台新金也會跟著經濟一塊好。」

近年來，新冠疫情蔓延、地緣政治風險升高、通貨膨脹危機等不利因素，衝擊了世界經濟發展，但台灣近年來半導體產業表現亮眼，成為全球供應鏈不可或缺的重要夥伴。

展望2024年，吳東亮先是舉起手大大比了一個讚，並直言，「明年經濟會很好，但應該呈現前低後高」，他認為「全世界應該都會這樣子」。而台新金今年獲利亮眼，有望挑戰史上次高，被問及明年台新金展望時，吳東亮相當有信心地說，「台新明年會跟經濟表現一樣好。」

媒體也關注明年股利表現，吳東亮雖未正面回應，但在日前法說會上，台新金總經理林維俊表示，「樂觀看待」明年的股利政策，原因有三，第一，今年台新獲利狀況不錯；第二，併購保德信人壽產生的廉價購買利益還剩39億元左右，必要時可增加配股能力；第三，去年未實現損失部位縮小，而台新也會視市場狀況等，提出一個具有競爭力、吸引力數字提報董事會。

至於明年總統大選，民眾黨總統參選人柯文哲與新光集團大公主、現任民眾黨立委吳欣盈搭檔參選，因吳欣盈為吳東亮姪女，現場也有媒體追問吳東亮對選舉有何建議，吳東亮則快閃離去，未予答覆。

台新金控「2023聖誕祭點燈儀式」今日在仁愛圓環旁總部大樓舉辦，於眾人歡樂聲中點亮聖誕燈飾，包含金控大樓牆面上的巨幅熱氣球燈飾、高15公尺的LED永續聖誕樹，以及充滿嘉年華氛圍的聖誕光廊。吳東亮於點燈致詞時表示，很開心疫情告一段落，大家能開心聚在一起點燈，台新金的聖誕點燈活動，每年都受到大家歡迎及期待，今年特地以熱氣球升空的造型，打造出超大型的燈飾造景，祝福邁入後疫情時代，大家過去因疫情未完成的夢想及規劃，都能重新自由且幸福地起飛，歡迎民眾邀請親朋好友一同來仁愛圓環感受台新用心打造的聖誕氛圍。

同時，今年也是台新金舉辦的第一個實踐碳中和的聖誕點燈活動，首度盤點活動舉辦的碳排放量，儘量節能減碳，裝飾減少一次性耗材，使用光源效率更佳的LED燈泡，並購買碳權來抵銷產生的碳排放量，真正以行動展現邁向永續決心。

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