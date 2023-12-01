過好年！勞動基金11月單月獲利將逾2000億元 3個月回吐全補回

走過疫情低谷，西門町地標「捷運6號出口」周遭店面，今年起吸引眾家業者卡位，最新每坪月租金已來到近1.8萬元，創下北市新高。而6號出口即可直視的「JUN PLAZA」大樓一樓店面，因前有廣場匯聚三條行人徒步區，成為最精華的「金三角」地帶，最近也有潮流店業者瞄準年輕市場，重金包下如歇業已久的肯德基整棟店面，開始裝修準備見客。

2023-12-01 15:40