過好年！勞動基金11月單月獲利將逾2000億元 3個月回吐全補回
勞工今年過好年。勞動基金運用局今（1）日發布最新勞動基金績效。2023年截至10月底之評價後收益數為4,238.8億元，收益率7.6%，10月單月收益回吐752.9億元。因11月全球市場反彈，預計11月單月收益增加逾2,000億元，2023年全年收益大豐收。
勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，今年8月、9月、10月因受到近期全球金融市場大幅回跌影響，總計獲利回吐2050億元；隨著11月國內外股市債市反彈，11月單月收益將前三個月回吐全數補回，預計2023年第4季末將會是收紅的狀況。換言之，勞動基金全年收益數有機會逾6000億元。
「市場震盪在所難免。」劉麗茹分析，展望未來，高利率情勢出現喘息空間，資金會較活躍，產業狀況穩定，明年市場不會像今年那麼悲觀，值得期待。她預期明年台股高檔盤堅，但各別產業表現差異大。
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