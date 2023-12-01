找到新合作模式 中信：終止純網產合資協議
中信產純網產決議終止。中信金控（2891）最新公告，子公司台灣人壽董事會決議通過簽署純網產合資終止協議書。中信金控回應，目前先就與遠傳（4904）推動業務合作，利用自身既有通路與對方產品結合，找出更多機會點。
金管會12月原本將進行評估，是否再開放業者申設純網保，但台灣人壽董事會已經決議，通過純網產合資終止協議書，之後內部據了解也傾向不會再申請。
中信金指出，與遠傳合作原本就是雙方尋找機會點，原先是朝向告同組織合作，但現階段雙方了解後，發現既有通路與對方有許多合作空間，找到蠻多機會，因此決議走一般業務方式。
中信金指出，遠傳擁有幾百萬名通訊用戶，雙方相關了解後，已經有一個初步合作方向，這個形式是「現在進行式」；同時，也是基於金管會之前緩議的理由，中信金認為，應該要從既有業務突破，目前產險原本就可以透過網路做，中信空間相當大。
今年3月，金管會宣布中信網保申設案緩議，雖認可導入金融科技發起人的加值數據，將傳統商品行銷與服務作業程序創新，但考量營運模式、商品創新優勢等等，予以緩議。據了解，投資方協調後，台灣人壽董事會重訊決議通過，簽署純網產合資終止協議書。
台灣人壽則指出，考量主管機關保險局今年10月3日公告，開放保險業與金融科技公司進行異業合作，推出創新型保單，故中信產險將於現行法令下，專注開發設計創新商品，並於保險商品上進行數位創新，提供多元創新商品服務及卓越客戶體驗。
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