評議中心第三季統計出爐 星展併花旗衝高銀行申訴數

金融消費評議中心昨（30）日公布第三季申訴及評議統計，第三季4,122件申訴案件中，有3,017件為保險業申訴，雖較去年第三季申訴數已大幅減少，不過依然高於防疫保單之亂前，每季平均申訴的1,700件，而銀行業受花旗銀行消金業務併入星展銀行影響，申訴件數季增近六成，由第二季的613件增加至970件。

國內最後一張防疫保單已於6月底全數到期，不過保單後續賠償問題有遞延效應，因此到今年第三季仍累積大量的產險申訴。回顧過去防疫險之亂前，產險業申訴每季平均落在461件，而去年第二季爆增至7千餘件，接下來第三、第四季均在萬件以上，今年雖已逐漸緩和，不過仍遠高於過去申訴件數。

產險理賠相關申訴的3大原因與第二季相同，依然是「承保範圍」、「遲延給付」及「理賠金額認定」，申訴件數最多的3家產險公司為富邦產險543件、國泰產險163件及和泰產險144件。

相較於產險業受到疫情影響，申訴案件突然爆大量，壽險業申訴自2018年開始，申訴件數便維持在千件以上，今年第三季更攀升至1,581件，壽險理賠以「必要性醫療」、「理賠金額認定」及「遲延給付」為3大原因，申訴件數前3名的公司為宏泰人壽133件、國泰人壽98件及遠雄人壽80件。

除了保險業，今年第三季銀行業申訴件數爆出970件申訴，高於銀行業過去平均每季的400件。申訴理由以「信用卡消費款代償、結清或爭議款爭議」為主，有業者分析，銀行業申訴突然暴增應與花旗銀行消金業務併入星展銀行有關，評議中心資料顯示，申訴件數前三的銀行分別為星展銀272件、中信銀138件及國泰銀58件。

而金融三業中的證券期貨業第三季申訴件數127件，與去年同期的135件大致持平；電支、電票則分別有3件及5件申訴。

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