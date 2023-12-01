影／台北市幸福指數奪冠 台中市奪得施政滿意第一

經濟日報跟國泰人壽共同主辦的「2023縣市幸福指數大調查」11月30日揭曉，這也是地方縣市新冠疫後的第一份成績單。

今年最幸福的縣市由台北市奪冠。台北市在各項統計數據中，領先所有縣市，包括所得與財富、平均餘命、大專以上學歷人口比率、電腦及其他設施比率等，均是全台第一；民調也比起去年有大幅進步。台北市長表蔣萬安表示很榮幸獲得縣市幸福指數第1名，接下來也會繼續打拼，讓台北成為更幸福、更宜居的城市。

縣市幸福指數第二、三名分別由嘉義市跟台中市獲得，台中市也因為從去年的第10名進步到第3名，獲得最佳進步獎。新竹市、台東縣今年則獲得第四、第五名。

「地方政府施政滿意度」調查結果，則由台中市獲得冠軍，滿意度為78.8%，嘉義市與嘉義縣並列第二，滿意度均為77.2%，第四名為台東縣的76.1%，第五名為雲林縣的73.9％。

經濟日報的「縣市幸福指數」是以經濟合作暨發展組織（OECD）的地區福祉指數為基礎，參考其架構內涵建構而來。加上電話訪問20歲以上民眾，民意調查總人數達15,260人，這也是國內規模最大的幸福民調。