金管會升保險責任金準備率 美元保單保費明年最多降27％
金管會放送民眾保費大利多。金管會今日宣布，全面調高人身保險各幣別新契約責任準備金利率，將於113年1月1日起適用，其中，現在最夯的美元保單，保費可望降低27%。
相較現行新契約責任準備金利率，此次保險局於新台幣、澳幣及歐元保單各負債存續期間分別調升1碼、2碼及4碼，美元亦升1至3碼不等，影響所及，民眾在不同幣別保單的保費降幅至少7%起跳，最多降到45%。
對各幣別保單影響，根據保險局的試算，蔡火炎指出，倘若是用40歲男性，終身壽險的利率敏感度較高，以台幣終身壽險、未含生存保險金為例，調高1碼之後，視各年期繳費年期不同，保費約降7%至12%左右。
以美元保單為例，由於美元責準率上升約1碼至3碼不等，因此，若以6年繳終身壽險，升3碼的情況設算，保費降27%，若升2碼，保費約降19%，若升1碼，降10%。
台幣保單的話，繳6年期，40歲男性，保費會降7%，若繳費20年，保費降12%。至於若定期險，20年期，純保費的話則降0.7%，不包括附加費用的調整。據保險局試算，歐元和澳幣的保單，若同樣以6年終身壽險、40歲男性試算，保費降幅分別為45%、19%。
責任準備金提存為保險業務經營的重要成本，業者應依新契約責任準備金利率提存責任準備金，因此進行保險商品定價時，會將該項成本納入考量；保險局指出，本次調升部分幣別新契約責任準備金利率，將可能使部分商品新契約保險費有調降空間。
經與保險業者開會研商後，完成113年度人身保險商品各幣別新契約責任準備金適用利率的檢討，保險局副局長蔡火炎表示，該調整對新契約保費收入有幫助，而且民眾的保費也會較便宜。但至於是否完全把責準率的調升，反應在保費上，蔡火炎說明，仍要看業者的商品策略，畢竟責任準備金利率只是上限規定而已。
保險局表示，美元保單負債存續期間小於6年(含)調升3碼，負債存續期間介於6年至20年調升2碼，負債存續期間大於20年(含)調升1碼；至於人民幣則維持不變。
對於決定美元大幅調高準備金利率，蔡火炎說明，這和公債殖利率變化有關，上升很多，所以決定還是要升，保險局亦從去年7月1日觀察到6月30日，觀察一整年期間才作出相關決定，此外，歐元升4碼，也和歐洲央行大升息，拉高整體的公債殖利率水準有關。
至於為何不能在12月馬上上路？蔡火炎說明，去年保單解約情況比較嚴重，但今年的流動性問題已和緩，因此仍決定讓業者有一個有準備時間，至於是否擔心民眾因為預期心理，使保費收入劇降，蔡火炎認為業者應該會有因應方式，畢竟消費者早買，可以較早獲得保障，相信不致於觀望而延後買保險，若沒有迫切需求，則會等到明年購買。
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