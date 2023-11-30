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金管會：7金控、8銀行有資格發動敵意併購 只有3家民營金控未達標

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會最新估算，符合非合意併購資格的有7家金控、8家銀行。（本報系資料庫）
金管會最新估算，符合非合意併購資格的有7家金控、8家銀行。（本報系資料庫）

金管會5年前開放的非合意併購（敵意併購）政策之下，哪些金融業符合金管會該項政策？答案今天揭曉，金管會指出，根據近三年財務指標計算，目前國內有7家金控、8家銀行達標，比起今年1月公布的6家金控、7家銀行，各增加1家。

金管會在2018年宣布該政策，近五年來，由於每家金控的財務數字都不斷變化，所以每年能上榜的金控、銀行不固定，也有金控、銀行本來上榜，後來未入列。根據2020年當時金管會一度揭露的合格名單，當時有5家金控上榜，分別為富邦、元大、中信、玉山及台新，6家上榜銀行分別為台北富邦、中信銀、玉山銀、台新銀及元大銀。

但金管會公布的最新概況，有7家金控、8家銀行符合，其中尤以金控的狀況最受矚目。因為，非合意併購僅限民營金控能參與，現在市場上民營金控只有10家，換言之，只有3家金控無法推動非合意併購，其他全部都已取得第一步的入場券。

據了解，金管會當時已清楚說明，公股金控、銀行由於身為政策性金控、銀行的特殊背景，所以2018年開放該政策時，已被排除在適用範圍之外，換言之，公股金控、銀行，不能被非合意併購，也不能參與。

金管會銀行局副局長林志吉表示，是依照民國109至111年度，金控與銀行財簽的資訊及海外據點設立情形來進行評比，最後7家金控、8家銀行符合資格，他也表示，金管會訂定非合意併購的政策，是希望對金融機構整併，鼓勵金融業者依市場機制符合相關法規，以符合大眾與股東利益方式來進行併購。

林志吉也進而指出，在評比上，最主要有四大指標，包括：1、資本充實；2、經營能力佳；3、有國際布局發展能力；4、履行社會責任良好。此外，林志吉也表示，業者即時達標，也必須要依個案申請，並設算資本適足率、雙槓比的情況是否符合條件。

金管會 併購 玉山銀

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