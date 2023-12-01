兆豐金兆星富遊 人氣熱

兆豐金控集團昨（24）日參加「2023台北國際金融博覽會」，這是兆豐金集團首度參展，以「兆星富遊」為主題，打造宇宙星球場景貫穿展區，並以特色互動遊戲結合金融知識產品，為分屬不同年齡層的小資族群、中生代族群以及樂齡銀髮族群提供全方位的金融服務。

台北國際金融博覽會昨天開展，副總統賴清德親臨開幕式，率行政院副院長鄭文燦、財政部政務次長阮清華、金管會副主委蕭翠玲等官員一同巡視攤位，體驗參展單位展示的金融服務與各項產品，兆豐金由董事長雷仲達率領同仁歡迎長官貴賓，展現集團的活力與朝氣。

兆豐金旗下銀行、證券、保險及投信各子公司的熱門商品服務，組成五大主題區展示，讓民眾闖關集章，體驗並兌換精美禮品，在FB活動貼文下方留言並標註朋友，還可獲得現場美食券，讓民眾好禮美食拿滿滿。

兆豐金此次參展活動有兩大亮點，一是限定體驗「許願版」潮流拍貼機，二是理財YouTuber蕾咪的現場講座「找到你的退休安養計畫」。兆豐金表示，熱潮歷久不衰的拍貼機到處都有，但能夠「向宇宙下訂單」拍貼機，只在兆豐金集團攤位找得到，有客製版的拍照濾鏡與程式設計，讓參展民眾人耳目一新。

29歲就實現財富自由的理財達人「蕾咪」，則是現場分享「提早預約老後幸福」的退休理財規劃心法，加速實現退休樂活夢想。

兆豐金表示，現場還可體驗「理財e把兆」機器人理財、MegaGo每股購，以及「兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金」等熱門商品服務，以及「兆耀幸福、守護久久」安養信託、微型保險相關資訊，讓民眾在兆豐金集團攤位就能一次滿足多元理財需求。

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