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兆豐投信舉辦樂齡防詐宣導講座列車 回響熱

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐投信樂齡防詐騙講座(兆豐投信/提供)
兆豐投信樂齡防詐騙講座(兆豐投信/提供)

台灣人口結構的明顯改變，即將邁入超高齡社會，許多高齡者因長時間獨居而產生社交孤立情況，加上金融知識資訊落差，或是對於數位金融工具使用度的不熟悉，較容易成為海內外詐騙集團覬覦的對象。

兆豐投信承襲兆豐金控對於「發揮正向影響，引領永續發展」的使命，對於高齡者的關懷不落人後，今年以來舉辦一系列的「樂齡防詐宣導講座列車」活動，結合里民活動中心或社區活動機構，為高齡者進行多場次的樂齡防詐宣傳講座，亦提供普惠金融教育宣導的資訊，期望為守護民眾財務安全能盡一份心力。

兆豐投信11月的「樂齡防詐宣導講座列車」密集在新北市地區的里民活動中心舉辦，透過講師對於現行各類詐騙手法，包含網拍詐騙、假投資、網路盜用帳號、不法招攬等手法進行分析，更進一步提供民眾「三不三要」的預防之道，如：不接受非法業者招攬、不將款項匯入非法業者指定帳戶、不輕信保證獲利的投資資訊，而且要對任何勸誘加入LINE投資群組的訊息提高警覺，並適時利用165反詐騙專線確認資訊，引導民眾透過對金融知識及金融工具的了解，提高預防詐騙的能力，有助增強自己與家庭間的財務安全性。

兆豐投信表示，透過金融教育宣導可望幫助民眾防範金融詐騙，亦可守護長輩及弱勢族群的財務安全，傳遞正確又實用的理財觀念，並以金融詐騙為題，宣導如何防範投資詐騙，更可以將正確的理財觀念及風險意識應用，透過在講座中種下知識的種子，從而建立健康正確的金融知識觀念。

兆豐投信期盼透過金融專業來發揮正向影響力，不僅培育金融人才，並且關懷高齡朋友，為社會創造更多良善循環，持續積極發展多元性的社會關懷行動，進而體現從推廣金融基礎教育中，逐步實現企業與社會共榮的理念。

詐騙集團 兆豐金控 數位金融

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