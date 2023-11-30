靈活入息策略債掌握輪動行情 績效大勝純投資級債

台新靈活入息債券基金經理人李怡慧指出，每個景氣循環階段都有相應表現突出的債券類別，若懂得靈活運用不同債券，掌握景氣循環與債市輪動契機，更能讓投資發揮最大效益。據歷史經驗，過去8年有7年，運用多元彈性調配的靈活入息策略債券，績效明顯勝出純投資級企業債券指數，勝率達87.5%。展望後市，美國公債殖利率會在Fed最後一次升息前達到高點，為債市營造進場的甜蜜點，投資人可適時布局同時兼具「高信用評等」與「好收益率」的靈活入息策略債券。

李怡慧指出，靈活入息策略最大優勢為依據景氣位階，由上而下動態佈局各類債券資產，適時調整配置，舉例來說，2022年3月，聯準會為打擊通膨啟動升息，運用靈活入息策略，可以在啟動升息之際，降低利率相對敏感的投資等級債比重；反之，隨著利率來到相對高點，經濟動能受到高利率影響而趨緩，非投資級債的違約風險因而較高，可以逐步減碼非投資等級債，提升投資級債券比重，讓債券組合發揮最大效益。9月點陣圖顯示，更多Fed委員提高未來及長期中性利率水準預期，暗示Fed高利率將延續更久，在此情況下，非投資級債違約風險增加，可適時增加投資級債券配置。暫停升息後，利率通常震盪偏下，有望帶動投資級債券獲取資本利得。

李怡慧表示，靈活入息策略債券最適合以下三種投資人：一、認同財金人士預測明年會降息1%，經濟尚未完全穩固，殖利率將下滑，想多賺資本利得，認為殖利率下滑機率高於殖利率上漲機率的投資人；二、30-50歲的青壯年，正在累積退休金，常常以定期定額買入股票型或債券型基金，覺得可以趁債券收益率上升，加碼債券基金納入長期資產配置；三、約50歲以上的壯年人，基於退休現金流的規劃，希望未來收益率能不被通膨侵蝕的投資人。

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