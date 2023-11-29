存股族樂！3利多推動明年金控股息上探2000億 飆史上次高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

2023年14家金控獲利飆高、金融資產未實現損失較去年底縮小、及金控「前期」累積的其他權益損失也不會吃掉今年「當期」獲利，這三大利多推升2024年金控總股息將上探2,000億元大關，可望僅次於2021年獲利年度配發2,384億元的史上高點，改寫史上次高紀錄。

影響2024年金配息的三大要素，一是2023年金控獲利水準，二是金融資產評價損失是否擴大，三是部分壽險型金控的重分類影響數缺口，該如何提列。

以14家金控今天全數出爐的第三季財報揭示，累計今年前三季14家金控稅後純益3,386.8億元，是2022年全年獲利的1.2倍，法人估全年可望上探4,000億元大關，顯示金控獲利無虞，是配息一大助力。

其次，2022年底股債市崩跌，讓各金控出現巨額金融資產未實現損失（反映在其他權益項下的損失）而提列的特別盈餘公積達7,571億元，到今年9月底止虧損縮小到5,306億元，損失縮小了2,265億元或30%。

換言之，今年金融評價提升，去年底各金控所提的特別盈餘公積可轉列為未分配盈餘，替2024年金控配息時，加大空間，這部分以銀行型金控受益大。

以14家金控到9月底財報數字來看，若到今年底，金融資產損失未超過去年底的特別盈餘公積提存數，有七家銀行型金控均可將虧損縮小的差額做沖回。

例如華南金（2880）因金融資產未實現損失，去年提了182.37億元特別盈餘公積，到今年9月底損失縮小到175.93億元，若到今年底仍維持現況，中間差額6.44億元就可轉為未分配盈餘，拿來配息。

第三，部分壽險型金控去年重分類影響數缺口（計入其他權益減項），是否會吃掉今年獲利的股利分配？金管會官員解釋，據保局2021年6月函令已解釋「前期」累積的其他權益減項，只需從「前期」的未分配盈餘提列，不影響今年「當期」獲利的配息能力。

但是，有三家壽險金控目前未分配盈餘已是零了呢？官員說，有缺口、但沒有前期累積的未分配盈餘，就會先「掛帳」。

例如A金控2022年底期末未分配盈餘是零，今年其他權益損失2,000億元，但仍較A金控去年損失2,300億元還少，就不需拿當期獲利來補提，進而影響配息能力。

而這2000億元損失就會等到A金控有未分配盈餘時，再做提列，換言之，A金控仍可以今年當期獲利做配息，這部分以國泰金（2882）、開發金（2883）、新光金（2888）受惠大。

至於今年才做重分類的富邦金（2881），9月底金融資產評價也回升1248億元，又有千億元的家底（未分配盈餘）做緩衝，配息實力最強。

若以14家金控均以當期獲利（需提一成法定公積）的最保守配息，約有3778億元左右，以平均六成配發率，估至少有2200億元總股息水準，若再加計銀行型金控特別盈餘公積的沖回數，總股息可望再往前邁進。

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