學者：兩岸關係牽動企業信心
主計總處預測明年超額儲蓄將創新高，學者表示，除了等待全球終端需求回溫帶來新訂單，進而增加企業資本支出意願外，兩岸關係也是影響企業投資動向的關鍵因素；至於民間消費，則需靠建構穩定的社會安全網，例如穩健的退休金制度等，才能進一步催出民間消費力。
台灣經濟研究院研究員邱達生表示，不確定性增加，自然也會造成儲蓄率上升，如何將超額儲蓄的閒置資金引導至民間投資、內需消費，首要之務是要讓企業和民眾有「信心」。
企業投資方面，邱達生認為，在去年低基期影響下，出口和外銷訂單應很快就會轉正，再隨著庫存調整進入尾聲，廠商投資意願預估也會回溫。此外，兩岸情勢的和平穩定也牽動著廠商投資意願，不容忽視。至於社會安全網的建構，包括各項福利政策和穩健的退休金制度，則有助於提升民眾的消費信心，在安心的情況下更願意消費。
中央大學台經中心執行長吳大任指出，政府去年打炒房迄今，房市交易量雖受到影響，但房價仍居高不下，多數家庭擁有房產，在房價未大幅下跌，且維持穩定，因此民眾普遍沒有資產（財富）縮水的感受，這也是為什麼民間消費熱度能夠一直持續的原因，預期明年民間消費仍可穩定成長。
吳大任說，反觀中國大陸面臨房地產危機、地方債務和高失業率，政府雖欲透過內需消費來增加對ＧＤＰ貢獻，刺激效果卻不理想，因為多數人明顯感受到資產縮水，自然不敢消費花錢。
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