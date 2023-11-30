聽新聞
test
0:00 / 0:00

學者：兩岸關係牽動企業信心

聯合報／ 記者葉卉軒／台北報導

主計總處預測明年超額儲蓄將創新高，學者表示，除了等待全球終端需求回溫帶來新訂單，進而增加企業資本支出意願外，兩岸關係也是影響企業投資動向的關鍵因素；至於民間消費，則需靠建構穩定的社會安全網，例如穩健的退休金制度等，才能進一步催出民間消費力。

台灣經濟研究院研究員邱達生表示，不確定性增加，自然也會造成儲蓄率上升，如何將超額儲蓄的閒置資金引導至民間投資、內需消費，首要之務是要讓企業和民眾有「信心」。

企業投資方面，邱達生認為，在去年低基期影響下，出口和外銷訂單應很快就會轉正，再隨著庫存調整進入尾聲，廠商投資意願預估也會回溫。此外，兩岸情勢的和平穩定也牽動著廠商投資意願，不容忽視。至於社會安全網的建構，包括各項福利政策和穩健的退休金制度，則有助於提升民眾的消費信心，在安心的情況下更願意消費。

中央大學台經中心執行長吳大任指出，政府去年打炒房迄今，房市交易量雖受到影響，但房價仍居高不下，多數家庭擁有房產，在房價未大幅下跌，且維持穩定，因此民眾普遍沒有資產財富）縮水的感受，這也是為什麼民間消費熱度能夠一直持續的原因，預期明年民間消費仍可穩定成長。

吳大任說，反觀中國大陸面臨房地產危機、地方債務和高失業率，政府雖欲透過內需消費來增加對ＧＤＰ貢獻，刺激效果卻不理想，因為多數人明顯感受到資產縮水，自然不敢消費花錢。

資產 退休金 財富

延伸閱讀

呼應消弭貧窮永續目標 扶輪之子送愛認養嘉義市148名弱勢學子

北市議員籲重視社宅社安 蔣萬安：社安網納都發局

蔡總統：強化社會安全網第二期 投入超過400億

北市社宅成犯罪溫床？高中生猥褻13童未通報 56住客犯案僅6件解約

相關新聞

學者：兩岸關係牽動企業信心

主計總處預測明年超額儲蓄將創新高，學者表示，除了等待全球終端需求回溫帶來新訂單，進而增加企業資本支出意願外，兩岸關係也是...

超額儲蓄創新高 明年估3.7兆

行政院主計總處最新預測，明年超額儲蓄率上修至百分之十四點八五，超額儲蓄金額高達三點七兆元，不僅連續五年逾三兆元，且創下歷...

兆豐金衍生性商品 獲利豐

兆豐金控昨（29）日舉辦第3季法說會，說明進行中的3.5億股現金增資案，完成後將再對兆豐產險注資45億元，其餘則償還借款...

台企銀股利可望倍增

台企銀昨（29）日舉行第3季法說會，由於金融資產評價損益顯著好轉，因此第3季季報其他權益已回升24.12億元，這部分可迴...

土建融放款餘額緩漲

金管會統計本國銀行以土地為擔保品的放款餘額，9月底為3.247兆元，月增僅17.1億元或0.05％，仍未回到8月3.25...

惠譽：國銀授信有三風險

惠譽發布近日報告，預期整體亞太銀行業前景中性，新興市場表現普遍回溫，中國大陸為新興市場唯一前景惡化地區，而已開發市場表現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。