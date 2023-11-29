南山人壽維持「twAA」評等 評等展望「穩定」

中華信評今（29）日發佈南山人壽信用評等，財務實力及信用評等為「twAA」，評等展望「穩定」，中華信評表示，南山人壽資本強度受益於中華信評調整風險資本準則而得到提升，更新後的準則將所有有效保單價值納入考量，預期2025年前，資本與獲利水準可維持在「令人滿意」等級。

中華信評調整保險公司風險資本準則，並預期南山人壽將受影響，於16日將其置入「評等準則觀察中（UCO）」，在新的準則下評估下，南山人壽資本強度因所有有效保單價值納入考量而有所提升，不過中華信評也預期，南山人壽保費將呈現中度成長且股權資產配置與 2022 年的較低基期相比將略為增加，在將前述因素納入考量後，預期未來兩年南山人壽的資本強度將略為降低。最後修訂過的準則並未對評等造成影響，南山人壽財務實力及信用評等為「twAA」，評等展望「穩定」，並移出UCO狀態。

中華信評指出，南山人壽優勢在於營運地位強、銷售通路掌握成度高及穩固的規模優勢。但南山人壽也有資本強度略低於其他評等相近的全球同業、外匯部位及投資槓桿高於亞太同業的風險。

展望南山人壽未來兩年發展，中華信評給出「穩定」展望，預期司未來兩年的投資組合應不會出現結構性的變化，但股權投資部位將略為增加。若 南山人壽過於追求積極的業務成長或投資風險偏好，導致未來兩年的資本水準低於令人滿意等級或營運競爭力下降，可能導致評等下調；反之，若維持審慎成長策略及投資，或產品銷量成長超過中華信評預期，資本與獲利水準提升至「強」，則可能上調評等。

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