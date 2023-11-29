台幣匯價收31.25強升2.18角 內資不捧場台股震盪小漲

台幣兌美元匯率今（29）日在外資匯入、出口商，以及散戶拋匯下，再度升值超過2角，以31.25元兌一美元收盤，即期外匯市場交易量20.46億美元，收盤價續創4個多月來的新高。不過，股市收盤以1萬7370點作收，小漲29點。

外資持續匯入，台幣匯率開盤就強勢升值，最高來到31.232兌一美元，最低為31.4兌一美元，終場升值2.18角，以31.25兌一美元作收。匯銀人士指出，台幣升破31.4價位後，美元賣盤湧現，不僅熱錢，還有原本惜售的出口商，以及擔心賺了利率賠了匯率的美元定存投資人，在沒有買盤支撐下，台幣升值走勢無法擋。

外資近期持續匯入，讓美元急速下跌，誘發散戶恐慌，美元定存與台幣定存雖然仍存在還不錯的利差，但台幣匯價快速升值，已讓美元存款戶擔心美元會愈來愈便宜，急於解約賣出美元，就怕今年再也賣不到31.5以上，「有點像足球場踩踏事件」，本來沒事，但恐慌導致賣壓紛紛出籠。

出口商年底原本就有換匯需求，加上台幣持續加速升值，擔心再不換回新台幣，可能就剩31元；原本匯兌收益還不錯的壽險業，時屆年底結算之際，台幣強升吃掉近半的匯兌收益，搶先入袋為安，在看升台幣的心理作用下，各方均急於調降美元部位。

匯銀人士指出，之前以為台幣匯價31.4元兌一美元應該已經差不多，但29日升至31.250，再往31元關卡靠近，前一次高點是7月22日的30.84兌一美元。

台北股市29日虎頭蛇尾，早盤在台幣大升激勵下漲百點，盤中最高來到1萬7441點改寫8月以來新高，指數在台積電翻黑下拉回，分析師表示，外資買盤還是會持續，只是指數要刷新高總是需要震盪一番，買盤只要有外資在就不必怕。

台北股市29日小漲29點，以1萬7370點收盤，成交量3217億元，三大法人合計買超91.8億元，其中外資買超98億元，投信買超不到1億元，自營商賣超7億元。分析師表示，外資回補台股，但內資調節持股，因此指數呈現震盪。

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