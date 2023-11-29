抽股票賺價差好康？ 櫃買中心：勿掉入公開申購的詐騙陷阱

詐騙集團勸誘民眾加入LINE投資群組或是下載投資App，宣稱可以獲得抽股票賺價差的好康訊息，並聲稱有特殊管道，可參加股票抽籤，不限張數、中籤率高，且有專人通知必須馬上匯款至指定帳戶，否則可能會被取消交易，錯失獲利機會。櫃買中心表示，這是詐騙集團的陷阱，投資人千萬要明察秋毫，小心上當。

民間常稱「抽股票」的公開申購，指的是公司初次上市櫃或辦理現金增資時，提撥一定比率讓投資人抽籤。依現行法令規定，申購人只能選擇一家證券商辦理申購，一個人只能申購1張(1千股)，不會是不限申購張數，而且必須要先預扣款項才能參加抽籤，另外價差較大的新股申購，因為參加抽籤之投資人眾多，所以中籤率通常不高。櫃買中心呼籲投資人，參與公開申購前，應先了解相關流程，只要對方宣稱「不限張數」、「抽中再匯款」、「中籤率高」等等的話術，都與現行公開申購實務不符，切勿掉入詐騙集團陷阱。公開申購須透過合法證券商辦理，若未開立證券戶就無法申購，投資人可至金管會網站查詢核准的證券商名單。

櫃買中心提醒投資人，詐騙手段日新月異，防不慎防，在決策前應先小心查證，避免受騙，若有發現疑似證券期貨詐騙情事，可立即撥打「證券期貨反詐騙諮詢專線」（02）2737-3434查證，亦可至金管會網站「防範非法證券期貨業宣導專區」及櫃買中心「防制金融投資詐騙專區」查詢相關資訊，並可利用警政署反詐騙專線165，檢具相關具體事證向司法機關提出檢舉。

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