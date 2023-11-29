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土銀主辦華豐橡膠20億元聯貸案 超額認購200％

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導

土地銀行統籌主辦華豐橡膠（2109）5年期聯貸案共新台幣20億元，資金用途為償還金融機構借款、充實營運週轉需求，土地銀行在29日與華豐橡膠完成簽訂聯合授信合約，以行動支持本土產業鏈。

本次華豐橡膠5年期20億元聯貸案由土地銀行擔任統籌主辦銀行，並邀集臺灣銀行、華南銀行、彰化銀行、第一銀行、兆豐銀行、板信銀行、安泰銀行（2849）、台中銀行等八家行庫共同參與，經各參貸銀行踴躍參與，超額認貸比例高達200％。

華豐橡膠創立於1945年，為本土最老牌輪胎廠，在機車與自行車輪胎產線深耕多年並積極投入研發，打造高品質產品搶攻高端市場，目前自有品牌「DURO」、「QUICK」不僅外銷暢旺、深獲海外市場肯定，且華豐橡膠全球產業鏈布局完整，其海外生產基地涵蓋泰國、印尼、美國廠等，有效掌握新南向與歐美市場。

華豐橡膠今年上半年稅前淨利達3.8億元，較去年同期稅前淨利3.5億元逆勢成長達8.5%，獲利表現不俗。

土地銀行 兆豐銀行 聯貸案

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