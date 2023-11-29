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代辦貸款詐騙氾濫 金管會：銀行業者禁受理相關進件

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會提醒，民眾切勿透過第三人或輕信代辦業者代為處理，千萬不要輕信代辦業者的話術，以避免受騙。本報資料照片
金管會提醒，民眾切勿透過第三人或輕信代辦業者代為處理，千萬不要輕信代辦業者的話術，以避免受騙。本報資料照片

詐騙氾濫，包括代辦貸款之類的爭議跟詐騙案，近來都層出不窮，金管會今示警，近來陸續接獲民眾透過代辦業者辦理貸款衍生爭議之陳情案件，民眾如有資金及債務協商等需求，切勿透過第三人或輕信代辦業者代為處理，尤其千萬不要輕信代辦業者的話術，以避免受騙。

金管會也強調，已多次函請金融機構不得受理代辦貸款業者轉來貸款案件，且禁止職員私下受理。

最常見的代辦貸款的詐騙話術，有些透過律師費跟保險費的名目要民眾先匯款，但之後民眾如果反悔，又揚言退款要收違約金，除此之外，連申請聯徵中心信用評等的費用、都以過件需要額外的開辦費用等等理由，不斷追加各種費用，代辦業者由於了解銀行業者的貸款流程，並且揚言因為認識銀行可以讓民眾得到更多的資金，因此讓民眾誤以為很專業而突破心防，甚至還因此把重要證件、提款卡、存摺交付給代辦業者，很多不法代辦貸款直接成為詐財。

金管會提醒民眾，銀行提供貸款，都以客戶信用之評估為基礎，並不因其是否有中間介紹人而有差別，因此有借貸資金需求者，應該直接向金融機構洽詢申貸。

金管會也示警，民眾如透過代辦業者仲介借款或債務協商，恐須負擔額外費用而增加經濟負擔，而且可能衍生詐騙或個人資料遭不當利用等爭議，反而使自己權益受損，所以民眾最好直接向金融機構洽辦申辦貸款事宜，並提醒民眾，透過代辦公司辦理貸款或債務協商可能遭收取高額的代辦費，使有資金需求的民眾反而增加經濟負擔，所以建議由本人直接向金融機構洽辦貸款或債務協商之方式辦理。

此外，有資金或債務協商需求之民眾，亦可以直接洽金融機構申辦或洽談，也可多利用中華民國銀行商業同業公會全國聯合會網站（「貸款免費諮詢專區」）查詢相關資訊，或撥打該公會專線電話02-8596-2345洽詢，以避免衍生爭議。

債務 詐騙 金管會

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