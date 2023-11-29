新台幣和日圓齊揚 匯率大打拉鋸戰 決定是否再有新低點

隨著新台幣跟日圓匯率同步走升，新台幣和日元的兌換匯率也打起拉鋸戰，先前新台幣兌日圓的匯率以台銀的現金賣匯價格，最低曾經來到1日圓兌台幣0.2149元，今天則隨著日圓兌美元匯率反彈至147，使得日圓兌新台幣的匯率相對升值，上午11時30左右已經來到0.2162。

匯銀人士指出，日圓兌新台幣的匯率率能不能再等到更低一點，那就要看誰的升值力道比較強，若新台幣較美元升值的幅度，大於日圓兌美元升值的幅度，有機會可以再等到低點的價位。

匯銀人士建議，如果耶誕假期或明年元旦假期有意要到日本觀光旅遊的民眾，現在就可以開始分批換匯，而且比起用現金，現階段使用信用卡較為划算，因為信用卡業者對於赴日觀光都給大約2%以上的現金回饋，有些在日本如Big Camera等特定量販百貨通路，回饋幅度甚至超過5%，使用雙幣信用卡更免手續費，又可延後付款，而且就算日圓在今年底到明年初升值，現金回饋也足以抵銷升值的部分也可以抵銷。

今日股匯雙漲，不但台股飆破1萬7400點，新台幣兌美元早盤就狂漲逾2角，最高衝上31.257元，改寫逾4個月盤中新高，強勢重返31.2元價位。匯銀人士認為，儘管新台幣這幾天升值的力道強勁，但由於日圓先前貶值的幅度已經相當大，所以之後兩個幣別雙方拉鋸勝負如何人仍很難說，建議想換匯的民眾不要執意等到某一個價位，還是分批進行最安全。

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