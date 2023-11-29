王道銀行推出中小企業主美元優存專案 年率喊6%

王道銀行（O-Bank）宣布推出多種美金及新台幣優惠活定存專案，包括為期四個月的美元年利率5%優惠活存專案，以及新台幣階梯活儲最高年利率2%優惠專案，更提供新台幣年利率2%六個月優惠定存專案，提供客戶更優惠的高利選擇。

此外，王道銀行亦針對中小企業主推出「小企業大當家」台幣和美元存款專案，提供台幣年利率2.1%六個月定存優惠與美元年利率6%三個月定存優惠。

王道銀行也表示，即日起至2024年2月29日止，於活動期間內首次自他行轉入或匯入新台幣5萬以上資金至王道銀行新台幣活儲帳戶且於王道銀行線上完成任一筆以新台幣兌換美元換匯交易，符合資格之客戶自次月指定起始日起，可享四個月美元活存5%優惠年利率，每人優惠額度上限為100萬美元；此外，即日起至2024年3月29日止，自他行匯入美元，可享匯入匯款手續費每筆5折優惠。

除美元活存優惠外，自即日起至2024年3月29日20:00止，只要自他行轉入或匯入單筆新台幣5萬元（含）以上至王道銀行新台幣活儲帳戶，即可享新台幣階梯活儲優惠，不論新舊資金，自次一營業日起算六個月內皆適用專案優惠利率，活儲帳戶日終餘額新台幣20萬元（含）以內，享優惠年利率2%，新台幣20萬元至50萬元（含）以內，享優惠年利率1.5%，超過新台幣50萬元之資金，則依王道銀行活儲牌告利率計算利息。

此外，王道銀行亦推出定存優惠，自即日起至2024年3月29日20:00止，不限新舊資金，皆可享新台幣年利率2%六個月定存優惠專案，單筆起存金額為新台幣1萬元，單筆最高上限為新台幣300萬元，不限筆數，採月複利計息，到期一次給付，線上或臨櫃皆可申辦。

除了提供一般個人客戶台幣和美元存款優惠專案之外，王道銀行亦針對中小企業及企業主，推出台幣和美元存款優惠。即日起至2024年4月30日，企業存款總餘額新台幣4,000萬以下中小企業可享台幣定存優惠，一個月年利率1.4%、兩個月年利率1.5%、三個月年利率1.6%、六個月年利率1.8%，新舊資金皆可參與，最低起存金額為新台幣300萬元，存款總餘額上限為新台幣4,000萬元。

針對企業存款總餘額達等值新台幣300萬至新台幣4,000萬的中小企業，王道銀行也針對其企業主推出「小企業大當家」個人優惠存款專案，其負責人、配偶與一等親直系親屬可擇一人參加此專案，其新增資金可享單一筆新台幣年利率2.1%六個月定存優惠，最低起存金額為新台幣300萬元，上限為新台幣3,000萬元；符合專案資格之客戶亦可享單一筆美元年利率6%三個月的定存優惠，最低起存金額為美元10萬元，上限為美元100萬元，即日起至2024年3月29日15:30止。

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